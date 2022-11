Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : Welthits vor der Freitreppe

Das Central-Park-Duo spielte im Kultur-Haus Zach die legendären Hits von „Simon & Garfunkel“. Foto: D. Bauer

Hückeswagen Die „Central Park Band“ erinnerte im Kultur-Haus Zach mit einem Konzert an die legendären „Simon & Garfunkel“. Gut zwei Stunden sang sich das Bochumer Duo durch dessen Hits.

Sie gehören zu den Stammgästen im oberen Island: Bereits zum vierten Mal spielten Jörg Thimm und Dieter Nientiedt aus Bochum als „Central-Park-Duo“ am Freitagabend die Hits von Paul Simon und Art Garfunkel im Kultur-Haus Zach. Knapp zwei Stunden Spielzeit waren eigentlich nicht genug, um dem umfangreichen Werk des New Yorker Folk-Duos auch nur ansatzweise gerecht zu werden. Denn im Lauf seiner Karriere hat das Duo, das sich in der Schule kennengelernt hatte, eine kaum zählbare Menge an Songs geschrieben, von denen die meisten auch Hits wurden.

Da hatte die Tribute-Band aus dem Ruhrgebiet durchaus die Qual der Wahl, auch wenn sie als neuesten Song des Abends „African Skies“ von 1986 spielte. „Den hat Paul Simon zusammen mit Linda Ronstedt gesungen. Ich übernehme jetzt den Part von Paul Simon“, sagte Thimm schmunzelnd in Richtung seines Kollegen. Die Stimmung auf und vor der Bühne war gleichermaßen gut, aber das war auch kein Wunder bei diesen wunderbaren Liedern. Die gerne auch mal aus der zweiten Reihe stammen durften, wie das relaxte „The 59th Street Song (Feelin‘ Groovy)“, das Kleinod „Song For The Asking“ oder das uralte „Wednesday Morning 3am“.

Aber natürlich fehlten die ganz großen Hits nicht. „El Condor Pasa“ etwa, in einer völlig panflötenfreien Version. Oder das wie immer mit gewünschter und massiver Publikumsbeteiligung dargebotene „Me And Julio Down By The Schoolyard“ sowie das im Original mit „150 Spuren, Bläsern und anderem Schnickschnack“ aufgenommene „You Can Call Me Al“. Auch dieser Song und bekam wie alle anderen kräftigen Applaus der Zuhörer.