Auf Eis und Schnee vorbereitet : Bauhof in Hückeswagen zeigt sich für den Winter gut gerüstet

Bauhofleiterin Verena Schrader und Schichtleiter Andreas Wohlert stehen vor der vollen Salzhalle am Betriebshof in Wipperfürth. Auch wenn die Mitarbeiter momentan hauptsächlich noch mit Grünpflege und Asphaltarbeiten beschäftigt sind, sind sie doch auf einen möglichen Winterdienst vorbereitet. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Ab dem Wochenende könnte sich im Bergischen ein Ansatz von Winter bemerkbar machen. Der Bauhof ist jedenfalls auf Schnee und Eis vorbereitet: 900 Tonnen Streusalz sind in der Salzhalle eingelagert, die Gerätschaften einsatzbereit.

Winter? Schnee? Eisglätte? Für Mitte November wäre ein erster Wintereinbruch im Bergischen nichts Außergewöhnliches. Die vergangenen Tage zeigten sich jedoch eher spätsommerlich warm, wobei Montagnacht immerhin doch mal Temperaturen um den Gefrierpunkt bemerkbar waren. Für das Wochenende sagen die Meteorologen aber deutlich kühlere Temperaturen von Osten her voraus. Verena Schrader, seit 1. April die neue Leiterin des Bauhofs, und ihr Team haben die nächsten Tage und Nächte im Blick: Sollte der Winter ernst machen, wären die Mitarbeiter und Gerätschaften einsatzbereit.

Die Salzvorräte Die Maschinen für den Winterdienst sind bereits in und vor der Halle des gemeinsamen Bauhofs von Hückeswagen und Wipperfürth an der Egener Straße in der Nachbarstadt aufgebaut, ausprobiert, kontrolliert und bei Bedarf repariert worden. Die große Salzhalle mit einer Kapazität von 900 Tonnen ist voll, wobei 625 noch aus der Vorsaison übrig geblieben waren. Verena Schrader hatte aber neues Material bestellt, wobei es mehrere Probleme gab: „Wir haben eine Preissteigerung beim Salz von zwölf Prozent“, berichtet die Bauhofleiterin. Die steigenden Energie- und Spritkosten für den Abbau und den Transport machen sich da bemerkbar. Außerdem sei es sehr schwierig gewesen, dass überhaupt jemand ein Angebot abgegeben hatte. So manchen Salzlieferanten war wohl das Risiko angesichts der milden Winter der vergangenen Jahre zu groß, auf dem Produkt sitzenzubleiben.

Info 190 Straßenkilometer in Hückeswagen zu räumen Umfang Der gemeinsame Bauhof der Städte Hückeswagen und Wipperfürth kümmert sich in beiden Kommunen um insgesamt 400 Kilometer Straßen, 53.000 Quadratmeter Parkplätze und Schulhöfe, 20 Kilometer Fußwege sowie 55 Treppenanlagen. Schloss-Stadt In Hückeswagen sind 190 Kilometer Straßen zu räumen. Fahrzeuge Im Einsatz sind fünf große Lkw (einer für Hückeswagen), drei große Schlepper (1) und vier kleine Traktoren (2). Dazu sind Lohnunternehmer mit Traktoren unterwegs. In der Schloss-Stadt werden zwei Handkolonnen mit je drei Mitarbeitern Fußgängerüberwege und Treppen freischaufeln und streuen. Ortsdurchfahrt Für das Räumen und Streuen der Ortsdurchfahrten – B 237 und B 483 – ist die Straßenmeisterei Wipperfürth zuständig.

Die vergangenen Winter in Zahlen Die Winter in Hückeswagen haben sich deutlich verändert. 2017/18 war ein relativ starker Winter mit 31 Einsätzen und 17 Kontrollfahrten. Die Salzkosten lagen bei 85.000 Euro, die Gesamtkosten inklusive Lohn und Maschinen betrugen 360.000 Euro. Seither gab es deutlich weniger Einsätze – in der vorigen Saison 2021/22 registrierte Mitarbeiter Andreas Wohlert weniger als die Hälfte der Einsätze. Der letzte bergische Winter, der diesen Namen noch verdiente, war 2009/10, als der Schnee aus beiden Innenstädten massenweise herausgekarrt werden musste. Damals kostete der Winterdienst 1,4 Millionen Euro.

Sollte es in der Nacht frieren oder Schnee geben, werden die Einsatzfahrzeuge am Abend vorher unter die Winterdienst-Aufsätze gefahren. So sind sie dann umgehend einsatzbereit. Foto: Stephan Büllesbach

Die Gerätschaften Aufgrund der milden Temperaturen sind die Bauhof-Mitarbeiter laut Verena Schrader aktuell zwar eher noch mit Grünpflege (etwa an der Bever-Talsperre) oder Asphaltarbeiten (der Schulweg von Weierbach- zur Mozartstraße oder an der Postagentur in Wiehagen) beschäftigt, der Bauhof wäre sofort einsatzbereit. „Die Gerätschaften stehen so, dass jede Maschine daran fahren und dann sofort losfahren kann“, erläutert Wohlert.

Das passiert in der Regel am Vorabend, um in der Nacht Zeit zu sparen. Bis zu 20 Fahrzeuge sind dann in Hückeswagen und Wipperfürth unterwegs, allesamt sind mit Streugeräten ausgestattet. Die großen Fahrzeuge mit Aufbau verfügen über Rückfahrkameras, so dass die Fahrer der schweren Lkw bei Schneefall aus engen Straßen oder Sackgassen rückwärts problemloser herauskommen.

Die Einsätze Wenn die Meteorologen den Winter aufziehen sehen, wird im Bauhof der Bereitschaftsdienst angeordnet. Sind für die Nacht oder die frühen Morgenstunden Schnee und Eis angekündigt, fahren gegen 3 Uhr in beiden Städten Kollegen heraus, um zu sehen, ob es auf den Straßen glatt ist beziehungsweise wo mit Glätte gerechnet werden muss. Ist die Wetterlage tatsächlich kritisch, werden sämtliche Mitarbeiter umgehend angerufen, so dass sie spätestens um 4 Uhr – im Extremfall auch schon um 3.30 Uhr – mit ihren Streu- und Räumfahrzeugen in die Schloss- und die Hansestadt ausrücken können – und zwar gleichzeitig. Bis 7 Uhr müssen alle neuralgischen Punkte beider Städte geräumt und gestreut sein. Das sind etwa Steigungen und die Straßen vor Schulen und Kindergärten oder dem Wipperfürther Krankenhaus.

Die Salzlagerung Rücken die Streufahrzeuge frühmorgens aus, werden pro Tour für beide Städte etwa 90 Tonnen Salz geladen. Sind die Fahrzeuge für die Hückeswagener Straßen leer, steuern sie das Herweger Lager des Landesbetriebs Straßen NRW an, um auf dessen dort gelagertes Salz zurückzugreifen. Der stellt daraufhin eine Rechnung über die entnommene Menge. Sollte das Salz in der großen Halle des Bauhofs nicht ausreichen, „können wir sofort nachbestellen“, versichert die Bauhofleiterin. Zudem sind in der von der Stadt Hückeswagen angemieteten Lagerhalle auf dem ehemaligen Bêché-Gelände weitere rund 40 Tonnen Salz eingelagert. Diese verteilen die beiden Kleintrecker auf den Gehwegen, wenn diese geräumt werden.

Die Hindernisse Für diese Fahrzeuge werden, wenn Frost zu erwarten ist, Poller und Schranken auf Gehwegen entfernt – etwa an der Marien- und Pfarrer-Giesen-Straße, am Bolzplatz, Tulpen- und Fliederweg. Diese würden im Winter ansonsten festfrieren, weil in die Bodenhülsen Wasser hineinläuft.

Der Radweg Auch der Radweg wird wieder in den Winterdienst mit aufgenommen. Das heißt, dass die 40 Kilometer zwischen Beginn in Marienheide und Ende bei Bergisch Born ebenfalls von Schnee und Eis befreit werden, was viele Radfahrer begrüßen. „Es gibt viele, die auch im Winter auf diesem Weg zur Arbeit fahren“, hat Wohlert festgestellt.