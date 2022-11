Attraktiver Job : Die Geheimnisse der Heimat näherbringen – Hückeswagen sucht neue Stadtführer

Hückeswagen Die Tourismusbeauftragte der Stadtverwaltung, Heike Rösner, wirbt um neue Stadtführer. Denn die Nachfrage steigt. Was den Job so attraktiv macht, darüber berichtet Martina Rey.

Es gibt so manche Pfunde, mit der Hückeswagen wuchern kann. Und so ist die Schloss-Stadt dank der denkmalgeschützten historischen Altstadt mit ihrem Schloss, der Bever-Talsperre, zahlreicher weiterer Sehenswürdigkeiten und ihre abwechslungsreiche Umgebung ein echter Anziehungsmagnet für Touristen im Bergischen Land. Die zahlreichen Anfragen nach Stadtführungen, die bei der Tourismusbeauftragten Heike Rösner regelmäßig eingehen, zeigen, dass Hückeswagen mehr ist als ein bloßer Geheimtipp für Eingeweihte. Selbst aus dem Ausland ist immer wieder Interesse zu verzeichnen. Um der Nachfrage gerecht zu werden, würde die Tourismusbeauftragte der Stadtverwaltung das Personal bei den Stadtführungen gerne ausbauen.

„Zurzeit gibt es vier Stadtführende bei uns, auf die ich zurückgreifen kann“, berichtet sie. „Aber weil von diesen vieren zwei im Augenblick nicht so gut zu Fuß sind, möchte ich gerne neue Leute für diesen Job gewinnen.“ Zwar sei die Nachfrage an Stadtführungen zu Corona-Zeiten merklich zurückgegangen, Anfragen habe es jedoch immer gegeben. „Viele Gruppen planen ihre Ausflüge zu Anfang des Jahres“, hat Heike Rösner festgestellt. „Gäste- und Erlebnisführungen, mit kulinarischer Einlage oder Ausklang, werden von Gruppen gerne angenommen.“ Die Vorschläge zur Zusammenarbeit kämen zum Teil von den Stadtführern, zum Teil von den Gästen. Und so ist es laut Heike Rösner ein guter Zeitpunkt, jetzt als „Neuling“ einzusteigen, damit man am Saisonstart im Frühjahr schon zum Team zu gehört.