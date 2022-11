In Hückeswagen : „Teneja‘s Delight“ spielt coole Coversongs im Kultur-Haus Zach

Hückeswagen Die vierköpfige Band „Teneja‘s Delight“ gibt am Samstag, 19. November, ein Konzert im Kultur-Haus Zach. Das Spektrum reicht von Folk bis Electrodance.

„Mit der wandelbaren Stimme, von rotzig-rau bis hin zu klaren Parts, ist die Sängerin schon seit mehr 18 Jahren mit ihren Auftritten in ganz Deutschland auf Tour“, berichtet er. Teneja Skrget bringe die individuelle Note der Band mit und werde von ihren tollen Mit-Musikern dabei unterstützt. Seit Anfang des Jahres gibt es mit Jörn Schumann eine Neubesetzung an der Gitarre. Am Schlagzeug sitzt Simon Schomacker, und Bassist der Band ist Frank Heyer, der von Anfang dabei ist.

Das Publikum erwartet bei diesem Konzert ein individuelles und außergewöhnliches Repertoire an Songs, wie „Message in a bottle“ von The Police „Rebel Yell“ Billy Idol oder „Rythm is a dancer“ von Snap. Dabei setzten die vier Musiker nicht nur auf das reine Covern, sondern geben jedem Song eine individuelle Note. „Von Led Zeppelin, Midnight Oil, Pink Floyd, Molokko bis hin zu Peter Gabriel und Kate Bush wird eine bunte musikalische Vielfalt geboten“, verspricht Noppenberger.