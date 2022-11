Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Kino-Sonntag mit einem Klassiker und Liebesfilm 

Kultur-Haus Zach in Hückeswagen

Im Kultur-Haus Zach werden am Sonntag, 13. November, wieder zwei Filme gezeigt. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Am 13. November sind im Kultur-Haus Zach an der oberen Islandstraße wieder zwei Filme zu sehen. Einer mit Peter Weck, Hansjörg Felmy und Ingeborg Schöner, der andere mit Lily Collins und Sam Claflin.

Ein Filmklassiker mit Peter Weck und ein Liebesfilm mit Lily Collins und Sam Claflin flimmern beim Kino-Sonntag am 13. November über die Leinwand im Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7. In dem Spielfilm von 1965 mit Peter Weck, Hansjörg Felmy und Ingeborg Schöner, der um 15 Uhr beginnt, geht es um einen Siebenjährigen, der von seinem Vater, einem erfolgreichen Architekten, aufgezogen wird. Seine Mutter starb bei der Geburt, und so wünscht sich der Junge nichts sehnlicher als eine Mutter. Daher kommt ihm die Idee, seinem Vater eine Frau zu suchen, die dann die Mutterrolle übernehmen soll.