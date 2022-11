„Tenöre4you“ singen im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : Mitsing-Konzert der stimmgewaltigen Art

Hückeswagen Die beiden Tenöre Toni di Napoli und Pietro Pato brachten am Samstagabend die Herzen ihres Publikums im Kultur-Haus Zach zum Schmelzen.

Es war als „Konzert zum Mitsingen“ angekündigt worden: der Auftritt des Duos „Tenöre4you“, bestehend aus Toni di Napoli und Pietro Pato, das am Samstagabend im Kultur-Haus Zach zu Gast war. Und das konnten die etwa 60 Besucher, die den Raum sehr gut füllten, auch machen. Denn das Programm, dass die beiden Sänger mitgebracht hatten, bestand praktisch aus einem Gassenhauer nach dem anderen. „Wir haben Ihnen eine bunte Mischung aus Klassik, Musical und populärer Musik mitgebracht, und Sie sind herzlich zum Mitsingen eingeladen“, sagte di Napoli gleich nach dem ersten Stück.

Das Programm war dabei vielfältig, immer aber gefällig und eingängig. Dazu hochprofessionell dargeboten, denn die beiden Tenöre können fraglos sehr gut singen, überließen das aber auch gerne dem Publikum. Etwa beim Beatles-Hit „Let It Be“ oder dem Schlager „Aber dich gibt‘s nur einmal für mich“ von den „Flippers“. Es war allerdings ganz eindeutig ein zuckersüßes Programm, manchmal vielleicht sogar mit ein wenig zu viel Süße, etwa bei der Hit-Ballade „Memories“ aus dem Musical „Cats“ von Andrew Lloyd Webber . Im Publikum störte sich daran niemand, wurde doch die Zielgruppe von den beiden Stimmgewaltigen bestens bedient, was nicht zuletzt der kräftige Applaus nach jedem Stück zeigte.

Die Namen und der deutliche Akzent der beiden Tenöre ließen einen italienischen Hintergrund vermuten. Da passten die beiden Dean-Martin-Klassiker „That‘s Amore“ und „On An Evening In Roma“ bestens ins Programm. Aber auch der eher irisch angehauchte Pop-Song „You Raise Me Up“ von Grammy-Gewinner Josh Groban war da kein Fremdkörper. Denn es ging letztlich eher um eine besondere Art der Stimmung, die die beiden Sänger von „Tenöre4you“ erzeugen wollten: eine zum Sich-Wolhfühlen. Mit Frank Sinatras „My Away“ oder dem majestätischen „The Prayer“ von Andrea Boccelli gelang das dem Duo auch außergewöhnlich gut.