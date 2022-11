Zum Martinsmarkt in Hückeswagen : 25. Kulturmesse bietet „Schmuck & Accessoires“

Zum Martinsmarkt in Hückeswagen

Hückeswagen Parallel zum Martinsmarkt, dem verkaufsoffenen Sonntag der Werbegemeinschaft, präsentieren Künstler und Kunsthandwerker aus der Region im Kultur-Haus Zach schöne Dinge.

Ihr „silbernes Jubiläum“ feiert am Sonntag, 6. November, die Kulturmesse des Stadtkulturverbands: Sie findet zum 25. Mal statt. Parallel zum Martinsmarkt, dem verkaufsoffenen Sonntag der Werbegemeinschaft, präsentieren Künstler und Kunsthandwerker aus der Region im Kultur-Haus Zach unter dem Motto „Schmuck & Accessoires“ von 13 bis 18 Uhr kreative Schmuckideen mit Perlen, Mineralien, Edelsteinen und Draht sowie ausgefallene und schicke Accessoires aus Filz und Wolle. Der Eintritt ist kostenfrei.

„Wir hätten 2004 bei unserer Premiere nicht gedacht, dass dieses Konzept von den Künstlern aus der Region sowie von den Besuchern so gut angenommen wird“, sagt Stefan Noppenberger, Vorsitzender des Stadtkulturverbands. „Mittlerweile gehört die Kulturmesse zur festen Größe zum Martinsmarkt sowie zum Weihnachtsmarkt.“

Kreatives aus Metall und Perlen zeigt Heike Walder. Mit dabei hat die Wipperfürtherin Ringe in verschiedenen Größen, Armbänder, Kettenanhänger und Ketten im Lagenlook. Am Stand von Andrea Rosowski (Schwelm) sind Schmuck-Unikate aus Perlen, Mineralien und Edelsteinen erhältlich – von ausgefallenen Halsketten bis hin zu Armbändern und passenden Ohrringen. Verarbeitet werden Perlmutt- und Süßwasserperlen, aber auch Rosenquarze, Labradorite und Hämatite.

So spart das Bergische Energie

So spart das Bergische Energie : Beim Stromsparen geht ein Licht auf

Die kreativen Filzarbeiten von Elisabeth Schäfer erfreuen immer wieder die Besucher. Die Wermelskirchenerin bietet modische Filzaccessoires, ausgefallene Taschen oder praktische Handyphonehüllen an. Monika Zimmermann (Wermelskirchen) präsentiert Accessoires und Modisches aus Wolle, etwa eine große Auswahl an gestrickter Kindermode, Socken, Handschuhe und kreative Häkelarbeiten. Mit dabei ist auch Gurdrun Kalkum aus Oberburg, bei der Kinderstrickwaren für Kopf, Hals und Füße zu finden sein werden. „Ein besonderer Hingucker sind die fantasievollen Kindermützen im Erdbeer- oder Marienkäfer-Look, aber auch Mützen mit Feuerwehrmann- oder Tierapplikationen“, kündigt Noppenberger an.