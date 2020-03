Hückeswagen in der Coronakrise : Kunden haben ausreichend Platz auf Wochenmarkt

Hückeswagen in der Coronakrise

Hückeswagen Auch wenn viele Geschäfte spätestens ab heute, Donnerstag geschlossen sind, öffnet doch der Wochenmarkt auf der Bahnhofstraße. Das bestätigt Martin Rosmiarek, Niederlassungsleiter Rhein-Ruhr der Marktgilde, die den Hückeswagener Wochenmarkt seit sechs Jahren organisiert, auf Anfrage unserer Redaktion. Die Stände der Marktbeschicker müssten auch nicht weiter auseinandergezogen werden, weil sie auf der langen Bahnhofstraße ohnehin schon nicht eng beieinander stehen.

„Im Gegensatz zum Supermarkt zeigt sich auf dem Wochenmarkt eine deutlich niedrigere Personendichte“, nennt Rosmiarek einen Grund, weil hier die mögliche Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus deutlich geringer ist. Auch finde er unter freiem Himmel und damit etwa ohne Viren streuende Lüftungsanlagen statt. Der Niederlassungsleiter weiter: „Relativ wenige Marktkunden verteilen sich über eine große Fläche. Sie haben in der Regel ausreichend Platz und stehen nicht dicht gedrängt, wie zum Beispiel in den Kassenzonen der Supermärkte.“ Auch sei dass Risiko einer Übertragung durch eine „Schmierinfektion“ geringer einzuschätzen, da auf dem Wochenmarkt keine Einkaufswagen im Einsatz seien. Zudem entfalle weitgehend das in Supermärkten übliche Anfassen und Zurücklegen von frischem Obst und Gemüse.