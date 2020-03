Hygiene beachten : Wochenmarkt findet trotz Corona statt - aber mit Sicherheitsregeln

Langenfeld Trotz der Ausbreitung des Coronavirus und abgesagter Veranstaltungen findet der Langenfelder Wochenmarkt nach Angaben von Stadtsprecher Andreas Voss weiter statt. „Es gibt aber einige Vorsichtsmaßnahmen wegen Corona.“

Nach dem Erlass der Landesregierung sind zwar Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern zu untersagen und können auch für kleinere Veranstaltungen Auflagen erteilt werden. Doch laut Ordnungsamtsleiter Christian Benzrath ist der Wochenmarkt am Freitag und Dienstag „keine Veranstaltung im Sinne des Erlasses, sondern integraler Bestandteil der Einzelhandelsinfrastruktur in Langenfeld“. Er sei „unter freiem Himmel und nicht in geschlossenen Räumen“, argumentiert Benzrath. „Im Regelfall stehen die Besucher nicht dicht an dicht, sondern haben ausreichend Raum, Abstand zu einander zu halten.“