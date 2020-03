Kindergarten in Hückeswagen : Frühjahrsputz in Zeiten von Corona

Wiehagen Bevor der ökumenische Kindergarten St. Katharina auf Wiehagen schließt, wurde er am Mittwoch einer gründlichen Entrümpelung unterzogen.

Not macht erfinderisch, manchmal kommt man aber auch einfach nur zu Dingen, die im ganz normalen Alltag sonst einfach untergehen. So auch im ökumenischen Kindergarten St. Katharina auf Wiehagen. Dort ist im Moment natürlich genauso wie in den anderen Kindergärten und fast allen Schulen kein einziges Kind zu sehen. „Wir haben am Montag im Team besprochen, was wir machen können. Und dann kam uns die Idee, doch einmal den kompletten Kindergarten aufzuräumen, zu entrümpeln und einem außerplanmäßigen Frühjahrsputz zu unterziehen“, berichtet Leiterin Jessica Flohr. Ein sich nach und nach füllender Container im Gartenbereich zeugt am Mittwochvormittag davon, dass sich in den vorigen Jahren wohl so manches Entbehrliche angesammelt hat.