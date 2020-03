Wochenmarkt Radevormwald : Rader Wochenmarkt ist gut besucht

Radevormwald Die Händler hatten am Samstag viel zu tun. Viele Menschen deckten sich mit frischen Waren ein.

Die Händler hatten an diesem Wochenende viel zu tun. „Seitdem das Coronavirus in den Medien ist und die Ausbreitung auch in Deutschland voranschreitet, ist auf dem Wochenmarkt mehr los. Das war schon in der vergangenen Woche so, aber heute ist es noch ein bisschen mehr“, sagte Axel Kunzmann, der auf dem Rader Marktplatz mittwochs und samstags Eier und Fleischwaren verkauft. „Ich glaube, das liegt daran, dass mehr Menschen zu Hause bleiben, vielleicht aus den eigenen vier Wänden arbeiten und mehr Zeit für einen Einkauf auf dem Wochenmarkt haben. Zum Hamstern eignen sich unsere Produkte nicht. Höchstens, wenn man sie einfriert“, sagte der Marktbeschicker.