Michael Steffens (RSV 09 Hückeswagen) im Interview : „In Hückeswagen fehlt definitiv ein zweiter Sportplatz“

Herr Steffens, die erste Mannschaft im RSV hat sich in der Winterpause mit einigen Neuzugängen verstärkt. Wie wirkt sich das in der laufenden Saison aus?

An welchen Positionen kommen die neuen Spieler zum Einsatz?

Steffens Ich hoffe natürlich, dass alle Spieler bleiben werden. Die Gespräche dazu sollen ab dieser Woche auch laufen, damit wir wissen, woran wir sind. Natürlich sind neue Spieler immer willkommen, damit wir unsere Ziele umsetzen können: die Meldung einer zweiten Mannschaft für die Saison 2020/21 sowie möglichst bald wieder in der Kreisliga A spielen.

Derzeit wird viel getan, um das Coronavirus einzudämmen. Wird es in den kommenden Wochen Fußballspiele an der Schnabelsmühle geben?

Steffens Nein. Der Fußballverband Niederrhein hat am Freitag alle Spiele von der Oberliga bis zur Kreisliga und im Jugendbereich sowie sämtliche Pokalspiele zunächst bis zum 19. April abgesagt.

Der SC Heide hat sich als weiterer Verein in Hückeswagen etabliert. Betrachten Sie ihn als Konkurrenz?

Wie beurteilen Sie allgemein die Situation des Fußballs in der Schloss-Stadt?

Steffens Ein großes Thema ist derzeit bei uns im Verein der Sportplatz Schnabelsmühle sowie dessen Belegung. In Hückeswagen fehlt definitiv ein zweiter Sportplatz. Schließlich wächst der RSV, wir bekommen immer mehr Jugendmannschaften. Unsere erste Mannschaft wird immer größer, und auch unsere Alten Herren möchten natürlich gerne trainieren. Sollten wir in der kommenden Saison tatsächlich eine zweite Mannschaft anmelden können, wird es ziemlich eng an der Schnabelsmühle. Dazu kommt natürlich, dass auch noch andere Vereine und Mannschaften den Platz nutzen – etwa die American Footballer von Phoenix.