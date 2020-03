Kempener Wochenmarkt : Keine Spur von einer Krise

Thomas Rips meint, die Zahl der Kunden sei am Dienstag an seinem Stand etwas geringer ausgefallen. Foto: Heiner Deckers

Kempen Auf dem Kempener Buttermarkt herrschte am Dienstag kein Mangel: Alle frischen Waren waren in Hülle und Fülle verfügbar.

Das Wetter am Dienstag war wie gemalt für einen Besuch auf dem Wochenmarkt, wäre da bloß nicht dieses Virus. Zahlreiche Supermärkte melden seit Tagen immer wieder leere Regale, Hektik und Hamsterkäufe. Die Käufer packen sich die Einkaufswagen voll, als gäbe es kein Morgen mehr. Geschäfte suchen händeringend nach Aushilfskräften, die die Regale vollräumen. Im Lager sei schließlich nach wie vor alles reichlich vorhanden.

Von einer solch hektischen Atmosphäre war auf dem Buttermarkt aber auch gar nichts zu spüren. Am Dienstag ist die Zahl der Händler und Kunden ohnehin geringer als am besser frequentierten Freitag. Aber die Atmosphäre war wie immer angenehm harmonisch und keineswegs krisengeprägt.

Thomas Rips sagt, die Anzahl der Kunden sei etwas geringer als sonst. Kaufen die Menschen denn dafür mehr? Da könne er keinen Unterschied feststellen, sagt der Obst- und Gemüsehändler. Frischware ist schließlich auch denkbar ungeeignet für Hamsterkäufe, und Klopapier führt er an seinem Stand auch nicht.

Bei der Firma Trienes aus Nettetal berichtet man von einem für einen Dienstag ganz normalen Kundenaufkommen. „Die Kunden, die kommen, kaufen aber mehr“, hat eine der Verkäuferinnen beobachtet. An allen Ständen bietet sich ein ähnliches Bild: Waren sind reichlich vorhanden, die Auswahl ist wie immer reichlich. Also kein Grund, sich für den Fall der Fälle mit Nudeln und Konserven einzudecken. Eine Kundin merkte an: „Hier kann man Corona fast vergessen.“

Bunt geht es am Stand der St. Huberter Gärtnerei Schüren zu – auf die Kunden warten Blumen in allen erdenklichen Sorten und Farben. „Das brauchen die Leute in diesen Tagen für ihr persönliches Wohlempfinden“, sagt Theresia Schüren. Bunte Blumen seien jetzt ganz wichtig für die Psyche der Leute, die durch das Coronavirus über Gebühr belastet sind.

In ihrem Betrieb in St. Hubert habe sie am Montag mit Leuten gesprochen, die bei dem tollen Frühlingswetter einfach nur durch die Blumen gehen und den Anblick genießen wollten. „Sie nahmen anschließend noch ein paar Pflanzen mit und waren hochzufrieden.“