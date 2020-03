Tennis in Hückeswagen : Der TC Blau-Rot wechselt den Tennisverband

Hückeswagen Auf der Jahreshauptversammlung des Tennisvereins wurde auch der Vorstand neu gewählt.

Noch rechtzeitig, bevor sämtliche Vereinsaktivitäten auch in Hückeswagen wegen der Coronakrise auf Null gesetzt wurden, hatte der Tennisclub Blau-Rot zu seiner Jahresversammlung geladen. Im Mittelpunkt stand der Verbandswechsel vom Niederrhein zum Mittelrhein (TVM), Bezirk Rechtsrheinisch. Vorsitzender Jörg Ehrkamp sah darin einen großen Vorteil, denn dem neuen Verband gehören viele kleinere Vereine an, also Klubs mit geringen Mitgliederzahlen. So können nun neben den üblichen Sechser-Mannschaften auch Vierer-Teams gemeldet werden.