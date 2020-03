Coronakrise in Hückeswagen : Verwirrung um Geschäftsschließungen

Hückeswagen Unklarheit herrschte am Mittwoch bei vielen Hückeswagener Geschäftsleuten. Ab Donnerstag sind die meisten Läden zu.

Es ist kurz nach 9 Uhr. Einzelhändler Uwe Heinhaus hat soeben den zum Etapler Platz gelegenen Hintereingang seines Geschäfts geöffnet. Vorne ist bis auf Weiteres geschlossen – wie auch sein Geschäft für Spiel- und Lederwaren. Der Schutz vor eine Coronavirus-Infektion ist der Grund, erläutert Verkäuferin Anja ter Borg einem Jungen, der sich eigentlich nach Spielzeug gegen die Langeweile daheim umschauen will. „Wenn Du was willst, sag es mir, und ich bringe es Dir hinaus“, sagt sie anschließend. Der Knirps versteht aber offenbar die Welt nicht mehr und geht.

Das hat am Morgen zur Folge, dass einige Geschäfte bereits geschlossen haben, wie Deichmann oder Takko, andere Händler, wie an der Islandstraße, erst einmal ihre Waren wie jeden Tag vor die Schaufenster stellen, und vor weiteren Geschäften, wie KiK, die Ständer zunächst draußen stehen und nach einer halben Stunde wieder reingeholt werden.

Im Geschäft von Uwe Heinhaus baut derweil Anja ter Borg jede Menge Spielzeugpylonen auf, nachdem das Flatterband zur Neige gegangen ist . Damit trennt sie den Bereich der Reinigungsannahme am Hintereingang vom restlichen Laden ab – denn die Annahme und Ausgabe von Wäsche bleibt weiterhin erlaubt. „Für das restliche Sortiment bieten wir aber zusammen mit Kinder- und Jugendmode ,Bubble’s’ einen Lieferservice an“, sagt Heinhaus. Kinder und Erwachsene können sich im Internet die Ware aussuchen und unter ☏ 02192 1430 im Geschäft melden. Heinhaus bringt die Ware dann innerhalb von 24 Stunden und in einem Umkreis von 15 Kilometern zum Kunden und legt sie samt Rechnung vor die Haustür. Bezahlt werden muss dann per Paypal oder Überweisung. Auch können Kunden zum Hintereingang kommen und ihren Wunsch äußern. „Wir gehen dann mit der Ware und der Rechnung hinter ihnen her und legen die Sachen in den Kofferraum. Es wird keinen Kontakt geben“, stellt der Einzelhändler klar.