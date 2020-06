Kommunalwahl 2020 in Hückeswagen : Junges Team unterstützt Dietmar Persian

Zoom-Konferenz mit Bürgermeister und Bürgermeisterkandidat Dietmar Persian: Markus Raito (oben rechts) hat sich aus Helsinki zugeschaltet, Jonathan Lessing (unten links) aus Düsseldorf und Henning Persian aus Nürnberg. Foto: Screenshot: Persian

Hückeswagen In Corona-Zeiten ist es nicht immer einfach, mit Menschen in Kontakt zu treten. Bürgermeister Dietmar Persian, der sich am 13. September zur Wiederwahl stellt und bislang keinen Gegenkandidaten hat, will im Gespräch bleiben.

Diese Einladung war zu kurzfristig. Bürgermeister Dietmar Persian, der am 13. September bei der Kommunalwahl erneut antritt und bislang keinen Gegenkandidaten hat, wollte vergangene Woche per Skype mit Bürgern in Kontakt treten. Gemeldet hat sich niemand. Das hält ihn aber nicht davon ab, als aktueller Bürgermeister und Bürgermeisterkandidat neue Wege zu finden, um trotz Corona im Gespräch mit den Bürgern zu bleiben. Das gelinge beim Einkauf nebenbei und zufällig oder geplant bei einer Videokonferenz. „Ich bin immer ansprechbar“, sagt Persian. Auch auf E-Mails reagiere er zügig, oder es werde telefoniert.

Da das persönliche Gespräch derzeit aber nur eingeschränkt möglich ist und er seine öffentlichen Sprechstunden bis auf weiteres eingestellt hat, können die Bürger einen persönlichen Termin vereinbaren und sich auf Abstand und mit Maske mit ihm treffen. Denn trotz vieler technischer Möglichkeiten, sei der direkte Kontakt Auge in Auge nicht zu toppen. Kommunikation laufe nicht nur über Sprache, sondern auch über Blicke.

Info An der Kommunalwahl 2014 teilgenommen Verbindung Zu Markus Raito hat Dietmar Persian eine besondere Verbindung. Immerhin hat der junge Mann schon ein Jahr im Hause Persian gelebt. „Er hat auch schon an der Bürgermeisterwahl 2014 teilgenommen. Ob er mich allerdings gewählt hat, weiß ich nicht“, sagt Persian und schmunzelt.

Um sich bestens zu präsentieren und zu kommunizieren, hat Persian ein kleines Unterstützer-Team gebildet. „Ich will mich bewerben um dieses Amt, will informieren, wer ich bin und wofür ich stehe“, sagt er. Die drei jungen Leute haben alle intensive Beziehungen zu Hückeswagen, wohnen aber nicht in der Schloss-Stadt. Persians jüngster Sohn Henning studiert in Nürnberg auf Master, nachdem er in Freiburg Kulturwissenschaften studiert hat. Er rückt seinen Vater fototechnisch künftig ins rechte Licht. Jonathan Lessing wohnt in Düsseldorf und sitzt im Bundesvorstand der pro-europäischen Partei „Young European Spirit“. Im Wahlkampf hilft er Persian bei strategischen Überlegungen, bedient die sozialen Medien und schreibt Texte. Markus Raito ist Student, wohnt in Helsinki und lebte 2013/2014 für ein Jahr als Austauschschüler in der Familie Persian. Raito kümmert sich ums Marketing. „Entfernungen spielen da keine Rolle“, sagt Persian. Per Zoom-Videokonferenz hält er Kontakt zu seinen Unterstützern. Und will auch in Zukunft die neuen Medien nutzen, um ins Gespräch zu kommen. Mit einer weiteren Gruppe von jungen Leuten trifft sich Persian nächste Woche, um Themen für Hückeswagen zu erarbeiten. Am Mittwoch, 24. Juni, 19 Uhr, stellt sich Persian bei einer SPD-Veranstaltung im Hallenbad-Restaurant „Aquamarin“ vor. Er geht davon aus, dass es in den Wochen vor der Wahl nicht nur Infostände der Parteien geben wird, sondern auch von ihm. „Ich probiere außerdem gerne neue Formate aus, digital wie analog“, kündigt er an. Am Donnerstag, 25. Juni. 16 bis 17 Uhr, folgt die zweite Skype-Konferenz, zu der sich Interessierte ohne Anmeldung dazuschalten können.

Persian hat festgestellt, dass die Fragen, die die Bürger an ihn richten, nicht an den Bürgermeister-Kandidaten, sondern an den Bürgermeister gerichtet werden. Da gehe es um die Lockerungen im Zuge der Corona-Pandemie, um die Situation der Vereine, aber auch darum, wie ein Goldhochzeitspaar jetzt feiern darf. „Ganz profane Dinge, die die Menschen bewegen“, sagt er. Da Besuche zu Alters- und Ehejubiläen derzeit ebenfalls nicht möglich sind, werden die Jubilare an ihrem Ehrentag angerufen. „So halten wir wenigstens ein bisschen Kontakt“, meint Persian. Andere Themen sind der neue Edeka-Markt in Wiehagen oder der Motorradlärm, der die Bürger sehr beschäftige. Und fast immer stellt Persian fest: „Die Menschen gehen davon aus, dass ich im Amt bleibe. Dabei ist ein Bürgermeister nicht gewählt, er muss gewählt werden, und es hat auch mit Respekt dem Amt und den Wählern gegenüber zu tun, dass ich mich um das Amt bewerbe und mich den Menschen vorstelle“, sagt Persian.