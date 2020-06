Kommunalwahl in Schwalmtal : Wahlkampfauftakt für Schwalmtals CDU

Bürgermeisterkandidat Andreas Gisbertz startete seinen Wahlkampf unter dem Motto „MIttendrin“.In der Achim-Besgen-Halle in Waldniel wurden außerdem die Bewerber für die 17 Wahlbezirke nominiert.

Zur Digitalisierung sagte Gisbertz: „Ich will digitale Angebote ausweiten.“ Dadurch fördere man den Bürokratie-Abbau, mancher Weg ins Rathaus werde überflüssig. Als Bürgermeister wolle er seine jetzt begonnenen digitalen Sprechstunden fortsetzen. Mit den Erfahrungen der Corona-Krise will sich Gisbertz um die digitale Ausstattung der Schulen kümmern. Zwar seien die kommunalen Schulen flächendeckend an das Glasfasernetz angebunden: „Nun muss der nächste Schritt sein, dass unsere Lehrer digitalen Unterricht leisten können.“ Die Schüler sollten so ausgestattet sind, dass sie diesem Unterricht auch folgen können. Dabei hänge es nicht nur vom Endgerät ab, sondern es sei eine Frage des gesellschaftlichen Know-hows. Bei den lokalen Unternehmern wolle er für den Ausbau von Home-Office-Arbeitsplätzen werben.

Zu den Themen Sicherheit und Sauberkeit sagte der CDU-Bürgermeisterkandidat: „Die CDU möchte, dass der öffentliche Raum in Schwalmtal sicher und sauber ist.“ Zu den Zielen gehöre eine gute Unterbringung und Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr. Die CDU habe jetzt eine Machbarkeitsstudie für das Feuerwehrgerätehaus Amern vorgeschlagen. Sie soll als Entscheidungshilfe für eine Erweiterung oder einen Neubau dienen. „Die Stärkung des Ordnungsdienstes für eine größere Präsenz im Ort“ nannte Gisbertz als weiteres Ziel. Zudem sollten dunkle Ecken, etwa im Kaiserpark, in Geneschen, am Lunapark oder am früheren Kaiser’s-Markt in Waldniel beseitigt werden: „Angstgefühle darf es bei uns nicht geben“, machte er deutlich.