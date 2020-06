Jugendzentrum Hückeswagen : Alternatives Ferienprogramm im Juze

Juze-Leiterin und Stadtjugendpflegerin Andrea Poranzke. Foto: Jugendzentrum

Hückeswagen Das Angebot des Jugendzentrums richtet sich dieses Jahr ausnahmsweise nur an Hückeswagener Kinder, deren Eltern in den Ferien einen Betreuungsbedarf haben. Vom 20. bis 31. Juli können insgesamt 50 Kinder pro Woche teilnehmen.

Das Kinderdorf findet wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Das heißt aber nicht, dass es für die Mädchen und Jungen in der Schloss-Stadt in den Sommerferien kein Angebot gibt. Die Stadt hat bereits ihren Ferienspaß in abgespeckter Version vorgestellt. Und auch das Jugendzentrum hat mit Hochdruck an einem alternativen Ferienprogramm für Hückeswagener Kinder gearbeitet. Herausgekommen sind fünf Workshops vom 20. bis 31. Juli.

„Wir hoffen zwar noch auf ein paar Corona-Lockerungen, aber die Durchführung des Programms ist streng an die Hygienerichtlinien ausgerichtet und durchdacht“, berichtet Andrea Poranzke vom Jugendzentrum. Berührungen sollen vermieden werden, die Kinder sind in den Workshops völlig autark und haben ihren eigenen Freiraum auf dem Gelände des Jugendzentrums. „Es ist uns gelungen, dass jeder Workshop über einen eigenen Eingang erreichbar ist und alle Workshops ihre eigenen Toiletten haben“, sagt Andrea Poranzke. Man habe den Ehrgeiz gehabt, Kindern und Erwachsenen in den Sommerferien trotz Absage des Kinderdorfs etwas zu bieten. „In erster Linie denken wir vor allem an Familien, die bedingt durch die Corona-Krise vielleicht keinen Urlaub mehr haben, aber dringend eine Betreuung für ihre Kinder in den Ferien benötigen“, sagt sie. Deshalb richtet sich das alternative Ferienprogramm in diesem Jahr ausschließlich an Hückeswagener Kinder von sechs bis zwölf Jahren – und vorrangig an Familien, die ein akutes Betreuungsproblem haben. „Natürlich können sich auch alle anderen Familien anmelden, jedoch ist die Anmeldung noch nicht die Garantie, dass der Platz fest vergeben ist. Es geht im Gegensatz zur Kinderdorfanmeldung nicht darum, wer als erstes anmeldet, sondern es geht nach Bedarf“, erläutert Andrea Poranzke. Nach der Anmeldung am Montag soll bis spätestens 19. Juni die Entscheidung fallen, wer einen Platz bekommt. Maximal 50 Kinder sind pro Woche in den fünf Workshops zugelassen, insgesamt in den zwei Wochen also 100 Kinder.

Info Anmeldungen am kommenden Montag Ablauf Die Workshops fangen zeitversetzt im 15-Minuten-Takt an. Pro Workshop dürfen zehn Kinder teilnehmen. Sie laufen jeweils eine Woche, danach ist ein Wechsel in der zweiten Woche möglich. Die Teilnahme kostet 50 Euro pro Woche und Kind – inklusive warmes Mittagessen. Anmeldung Montag, 15. Juni, 17 bis 19 Uhr, Jugendzentrum. Besucher sollten einen Mundschutz mitbringen und Abstand halten.



Info Tel. 02192 851056

Andrea Poranzke macht auf einen wesentlichen Unterschied zum Kinderdorf aufmerksam: „Die Kinder müssen sich bei der Anmeldung für einen Workshop entscheiden und bleiben eine Woche in diesem Angebot. Ein Wechsel ist während der fünf Tage nicht möglich“, sagt sie. Zehn Kinder gelten als feste Gruppe, die dann auch nicht mehr den Abstand von 1,50 Metern einhalten müssen. „Das erleichtert uns die Arbeit enorm“, sagt sie.