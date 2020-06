Bündnis 90/Die Grünen : Kreis-Grüne setzen deutliches Zeichen gegen Rassismus

Auch Egbert Sabelek aus Hückeswagen (2.v.l.) kniete am Samstag nieder und setzte so ein deutliches Zeichen gegen Rassismus. Foto: Grüne Oberberg

Das war schon ein starkes Zeichen, das die Grünen da am Samstag aus der Gummersbacher Halle 32 sendeten: Bei der Kreismitgliederversammlung stellten sich die Kandidaten der ersten zehn Listenplätze mit Landratskandidaten Tülay Durdu vor – und setzten mit dem Niederknien ein deutliches Zeichen der Unterstützung des weltweiten Protestes gegen Rassismus und den gewaltsamen Tod von George Floyd in Minneapolis. Unter ihnen kniete auch der Hückeswagener Egbert Sabelek nieder, um sich an dem wichtigen Zeichen zu beteiligen.