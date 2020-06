Kommunalwahlen in Emmerich : Bürgermeister: Kleine mit Kandidaten

Emmerich Thomas Meschkapowitz will für seinen „Bund sozialer Demokraten“ als Bürgermeister kandidieren. Christoph Kukulies macht für die AfD noch ein Geheimnis daraus, wird aber vielleicht selber antreten.

Stand Mittwoch stehen am 13. September sechs Bürgermeisterkandidaten in Emmerich zur Wahl. Denn neben den bereits bekannten vier Bewerbern wird auch Thomas Meschkapowitz vom BSD (Bund sozialer Demokraten) und ein Kandidat der AfD antreten.

Sperrklausel Unabhängig davon, wie die Ergebnisse am 13. September ausfallen: Schon jetzt ist, klar, dass es nach der Kommunalwahl eng werden wird im Emmericher Ratssaal. Denn die Sperrklausel für kleine Parteien fällt weg. So kann auch jede Partei oder Wählergemeinschaft, die unter fünf Prozent landet, in den Rat einziehen. Dieser wird dadurch natürlich größer.

BSD und AfD dürften nach der Wahl wohl kaum den Bürgermeister stellen. Meschkapowitz geht davon aus, dass seine Partei in Emmerich eine „Basis von zwei bis vielleicht drei Prozent“ hat. 30 Mitglieder hat sie. Bei der letzten Kommunalwahl erhielt sie 224 Wählerstimmen. Das entsprach einem Stimmenanteil von 2,04 Prozent. Die Aufstellungsversammlung des BSD findet am Samstag, 13. Juni, in der Aula der Gesamtschule statt. Wie die Grünen zuvor will auch der BSD die Presse nicht dabei haben. „Viele Leute haben Bedenken wegen Corona. Es wird viele Wahlgänge geben, einige Mitglieder gehören der Risikogruppe an“, sagt Meschkapowitz.

Wie es bei der AfD derzeit aussieht, will Christoph Kukulies nicht so recht sagen. Vor einigen Monaten kündigte er an, dass die AfD einen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufstellen werde. Vor einigen Wochen ließ die Emmericher AfD dann eine Art Stellenausschreibung in einem Anzeigenblatt folgen, in dem um Kandidaten und einen Bürgermeisterkandidaten geworben wurde.