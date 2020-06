Kulturstätten in Hückeswagen : Ein Ort für Kultur, Politik und Unternehmen

Auch die irische Tanzshow „Celtic Rhythms of Ireland“ begeisterte das Publikum im Forum. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Das Forum liegt mit 440 Sitzplätzen von der Größe zwischen Kultur-Haus Zach und der Mehrzweckhalle. Auch Politik findet dort statt.

Für die Schloss-Stadt war es eine Erweiterung, die weit über den reinen Bedarf als Teil einer Schule hinausging: Als der Neubau an der Montanusschule am Samstag, 29. Oktober 1983, durch den damaligen Bürgermeister Helmut Ptock feierlich eingeweiht wurde, waren damit nicht nur mehrere Klassenräume vorhanden, die die Raumnot in der bestehenden Hauptschule entzerrten. Sondern mit dem Forum war auch ein großer Saal für Veranstaltungen für bis zu 440 Besuchern geschaffen worden.

Der Neubau hatte mit 6,4 Millionen D-Mark zu Buche geschlagen, als Bauzeit waren 18 Monate eingeplant worden. Die hatten allerdings nicht eingehalten werden können, da die „für die Ausführung der Stahlbauarbeiten des Forums beauftragte Firma in Konkurs“ gegangen war, wie es in einer Schulchronik heißt.

Info So sind die Einrichtungen zu erreichen Kontakt Montanusschule, Weststraße 37, 42499 Hückeswagen, Tel. 02192 2133, E-Mail: montanusschule@t-online.de RGM Das Regionale Gebäudemanagement der Stadt Hückeswagen befindet sich am Etapler Platz 14, Leiter ist Dieter Klewinghaus. Der Fachbereich IV ist unter Tel. 02192 88600 zu erreichen.



Nötig geworden war der Neubau wegen des starken Schülerzugangs der späten 1970er Jahre. Dazu kam die Einführung des zehnten Pflichtschuljahres in den Hauptschulen. In Kombination führte das zu einer großen Raumnot an der bestehenden Hauptschule. Das wurde durch einen Raumbestandsplan ermittelt.

Der Fehlbestand wies elf Räume aus: Neben dem Forum sollten ein Fotolabor, ein Kunstraum mit Nebenraum, ein Musikraum, zwei normale Unterrichtsräume, ein Sprachlabor mit Nebenraum, zwei naturwissenschaftliche Lehr- und Übungsräume sowie ein Demonstrationsraum für den naturwissenschaftlichen Unterricht Platz im Neubau finden. Die Planungen wurden vom Hückeswagener Architekten Helmut H. Guré übernommen. Formeller Baubeginn war im April 1980 mit der Erschließung des Baugrundstücks, die eigentlichen Bauarbeiten begannen im Juli 1981.

Bis heute finden im Forum die Einschulungs- und Entlassfeiern der Hauptschüler ebenso statt wie städtische Veranstaltungen, zu denen viele Gäste erwartet werden. Es wird an die Weststraße ausgewichen, wenn „die gute Stube“, also das Heimatmuseum im Schloss, zu klein ist. So findet etwa das Unternehmerforum immer wieder im Forum statt.

Jürgen Marzke ist Hausmeister an der Realschule und kümmert sich um die Vor- und Nachbereitung der schulischen und außerschulischen Veranstaltungen im Forum. „Das Forum liegt von der Größe her zwischen der Mehrzweckhalle im Brunsbachtal und dem Kultur-Haus Zach an der Islandstraße“, sagt Marzke. Wer das Forum mieten wolle, könne dies über das Regionale Gebäudemanagement der Stadt machen, sagt der Hausmeister. Ein Angebot, das schon oft und für die unterschiedlichsten Formate genutzt worden ist. „Neben den städtischen Veranstaltungen sind es immer wieder auch Konzerte, die im Forum stattfinden. Größere Chöre treten hier etwa auf, oder die Coverband ‚We Rock Queen‘ war genauso zu Gast wie die Comedians Bernd Stelter und Guido Cantz oder der Kabarettist Jürgen Becker“, sagt Marzke. Meistens sind diese Veranstaltungen auch sehr gut besucht, nur wenige der 440 Sitzplätze bleiben dann frei. Vielleicht auch, weil Auftritte dieser Größenordnung eher selten in der Schloss-Stadt stattfinden – möglicherweise sind Locations wie die Klosterkirche in Lennep oder die Kattwinkelsche Fabrik in Wermelskirchen einfach zu nahe. Aber auch die unterschiedlichen Konzerte der Sing- und Musikschule im Forum sind mit Eltern und Angehörigen gut besucht. Auch Politik findet im Forum statt, zuletzt tagte der Haupt- und Finanzausschuss dort, und am 22. Juni wird das auch der Planungsausschuss tun.