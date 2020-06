Gottes Bodenpersonal in Hückeswagen : Spirituelle Angebote für Paare

Hückeswagen Die Teilnehmer sollen Impulse für das Miteinander in der Beziehung finden.

„Manchmal sind wir am Ende unserer Kräfte, nicht nur in Zeiten des Corona-Virus, Home-Office, geschlossenen Schulen und allgemeinen Ausgangsbeschränkungen“, sagt Kalkum. Denn auch sonst kann eine Reise gut tun, nach Möglichkeit an besondere Orte, an denen es sich besonders gut regenerieren lässt. „Das kann der vertraute Urlaubsort sein, in den Bergen oder am Meer, es können aber auch der heimische Wald oder der Besuch in einer Kirche sein“, sagt Kalkum. Für Christen gibt es zudem besondere Orte, Kraftquellen, die im Rahmen von Wallfahrten oder spirituellen Reisen aufgesucht werden. „Oft sind dabei auch schon der Weg dorthin, das Unterwegs-Sein und die Gemeinschaft mit anderen Menschen ein Teil dieser Kraftquelle“, sagt Kalkum. Seit vielen Jahren bietet das Ehepastoral die Besinnungswoche für Paare nach Assisi an. „Die Heimatstadt des Heiligen Franziskus ist ein heiliger Ort für viele Menschen, für die meisten jedoch ist sie eine Kraftquelle“, sagt Kalkum. Die Reise soll auch in diesem Jahr stattfinden, der Termin ist vom 17. bis 25. Oktober, es sind noch einige Plätze frei.