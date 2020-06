Wandern in Hückeswagen : Bürger wandern 6285,9 Kilometer

Hückeswagen Die Tourismusbeauftragte Heike Rösner ist mächtig stolz auf das Rekordergebnis.

Mit einem solchen Rekordergebnis hätten wohl selbst die kühnsten Optimisten nicht gerechnet: Am Sonntagabend, 23.59 Uhr, endete die Aktion „Wir knacken die 1000 – jeder gewanderte Kilometer zählt“, die die Tourismusbeauftragte Heike Rösner für die wegen der Corona-Pandemie ausgefallene Bergische Wanderwoche kurzerhand ins Leben gerufen hatte. Jeder durfte sich wandernd beteiligen und seine Kilometer der Stadt übermitteln – Fazit der Aktion: 114 Teilnehmer erwanderten in 18 Tagen sage und schreibe 6285,9 Kilometer.

„Die Aktion ist super angekommen, das Ergebnis einfach großartig“, sagt Heike Rösner. Das sei immerhin die Strecke von Hückeswagen bis nach Conakry in Guinea/Afrika. In den vergangenen 18 Tagen seien 66 Frauen und 48 Männer auf Wanderschaft gegangen, die Wanderinnen kamen auf 3666,6 Kilometer, die Männer auf 2619,3 Kilometer. Vier Familien gingen miteinander wandern und schafften 494,3 Kilometer. Hinzu kamen 34 Paare, die es auf 3612,2 Kilometer brachten. „Viele waren aber auch alleine unterwegs, aber zu Zweit hat’s eben auch funktioniert“, sagt Heike Rösner und schmunzelt. Die Spanne der gewanderten Kilometer reichte von 3,8 Kilometer bis zum Erstplatzierten, der 220,6 Kilometer erwanderte. Zweit- und Drittplatzierte folgten knapp dahinter mit 216 und 206,5 Kilometer. Der Vierte in der Rangliste kam auf 150 Kilometer.

Heike Rösner freut sich über durchweg positive Reaktionen und teils auch witzige E-Mails. „Wir haben unseren eigenen Familienrekord eingestellt: 13,9 Kilometer mit Kindern“, hieß es in einer Nachricht. Und viele Wanderer äußerten ihr Bedauern über das Ende der Aktion und wünschen sich eine Fortsetzung im kommenden Jahr. Die könnte sich auch Heike Rösner vorstellen, aber nicht parallel zur Bergischen Wanderwoche, die 2021 wieder im Mai/Juni laufen soll. „Vielleicht dann im Herbst, denn zeitgleich lässt sich so etwas nicht stemmen“, sagt Heike Rösner, „und dann vielleicht auch mit einer App, die die Tourismusorganisation ‚Das Bergische’ entwickeln könnte, analog zum Stadtradeln, bei dem die Teilnehmer auch online ihre Kilometer übermitteln“, sagt sie. Sie wolle das auf jeden Fall besprechen und anregen.

Bei der Wanderaktion jetzt musste Heike Rösner alles per Hand in Excel-Tabellen eingeben – ein enormer Aufwand, auch wenn sie es natürlich klasse findet, dass sich so viele Menschen an der alternativen Wanderaktion beteiligt haben. Gerne hätte Heike Rösner mit allen Wanderern auch noch einen schönen Abschluss gefeiert. Aber das muss wegen der Corona-Krise verschoben werden. Immerhin will sie allen Teilnehmern in den kommenden Tagen aber noch eine digitale Urkunde zuschicken und auch ein paar Preise verlosen.