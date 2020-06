Deutsches Rotes Kreuz und BAV in Hückeswagen : Kleidercontainer als Müllkippe

Hückeswagen Deutsches Rotes Kreuz und Abfallwirtschaftsverband appellieren an die Vernunft.

Hildegard Kranenberg merkt es an der Zahl der Anrufe mit Beschwerden über das Aussehen rund um die DRK-Container. „Das war sonst im Quartal vielleicht ein Anruf – jetzt haben wir kreisweit beinahe täglich damit zu tun“, sagt sie. Dabei gehe es auch nicht nur um Säcke mit Kleidern, die neben den Containern abgestellt würden. Sondern auch darum, dass die Container als Ablageort für Sperrmüll missbraucht würden. „Es ist traurig und schade, was in manchen Köpfen vor sich geht. Da finden unsere Mitarbeiter Matratzen oder Gartenmöbel. Und sobald dieser sich auf Privatgelände befindet, muss das DRK sich um die Entsorgung kümmern“, sagt Hildegard Kranenberg. Es sei grundsätzlich auch ein Übel, was in den Containern gefunden werde. „Manche Menschen werfen Fleischabfälle und Videokassetten rein. Auch so werden an sich noch gute Kleidungsstücke ruiniert“, sagt sie. Kranenberg und Rösgen appellieren an die Kleiderspender, nur das in die Container zu geben, was dort auch hingehöre. Und nur solange, bis sie voll seien.