Hückeswagens größter Arbeitgeber : Nach der Flut ist „Klingelnberg wieder auf Kurs“

Hückeswagen Hückeswagens größtes Unternehmen blickt auf das wohl schwerste erste Halbjahr der Firmengeschichte zurück. Grund dafür sind die massiven Schäden durch das Hochwasser am 14./15. Juli.

Bis Mitte Juli war es bei Klingelnberg hervorragend gelaufen. Einer der weltweit führenden Hersteller von Hochtechnologie im Bereich der Verzahntechnik für eine Vielzahl von Branchen hatte noch im März und im Juni mitgeteilt, dass die Gruppe eindrucksvoll die schwere Krise aus dem Konjunkturrückgang und den unmittelbar darauf einsetzenden weltweiten Belastungen durch Corona gemeistert hatte.

Doch dann brach die Flut nicht nur über das Betriebsgelände an der Peterstraße herein und setzte große Teile davon unter Wasser, sondern die Katastrophe machte auch sämtliche Erfolge zunichte. Den Schaden schätzt die Unternehmensleitung auf 55 bis 65 Millionen Euro, entsprechend rutschte das Halbjahres-Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) des aktuellen Geschäftsjahres ins Minus.

Info Die Aktien werden in der Schweiz gehandelt Gründung 1863. Portfolio Das Unternehmen entwickelt und fertigt Maschinen zur Herstellung von Kegel- und Stirnrädern, Messzentren für rotationssymmetrische Objekte aller Art sowie hochpräzise Getriebekomponenten nach Kundenwunsch. Hauptsitz Zürich (Schweiz). Standorte Mehr als 1000 Mitarbeiter arbeiten in Entwicklungs- und Produktionsstätten in Zürich, Hückeswagen und Ettlingen (Baden-Württemberg). Börse Die Klingelnberg-Aktien werden an der Schweizer Börse (SIX) gehandelt, der drittgrößten in Europa.

Die Katastrophe Am 14. Juli waren in Hückeswagen in nur wenigen Stunden 160 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Die Wupper trat infolgedessen gewaltig über die Ufer und überflutete nicht nur Wiesen, sondern unter anderem auch Handwerks- und Industriebetriebe sowie viele Privathäuser. Betroffen davon war auch der mit etwa 750 Mitarbeitern wichtigste Produktionsstandort der Klingelnberg-Gruppe an der Peterstraße. „Der Schaden war gewaltig“, heißt es im Bericht zum Halbjahresabschluss 2021/22, den die Geschäftsführung am Mittwoch in der Firmenzentrale in Zürich veröffentlichte. Produktionsstätten standen unter Wasser, bereits exportfertige Maschinen waren zerstört worden. „Jetzt wird aufgeräumt, gereinigt und geschaut, was noch zu retten ist“, hieß es seitens des Unternehmens unmittelbar nach der Flutkatastrophe.

In der Zwischenzeit Am Mittwoch zeigten sich der Geschäftsführer (CEO) der Klingelnberg-Gruppe, Jan Klingelnberg, und der Kaufmännische Geschäftsführer (Chief Financial Officer), Christoph Küster, bereits schon wieder optimistischer: „Durch den großen und gemeinsamen Einsatz von Mehrheitsaktionär, Verwaltungsrat, Geschäftsführung, Management sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konnte Klingelnberg mit Erfolg die Krise bekämpfen.“ So habe die Gruppe trotz der Katastrophe in den Märkten deutliche Erfolge erreichen können.

Die Geschäftszahlen Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres vom 1. April bis 30. September – das Geschäftsjahr endet bei Klingelnberg traditionell am 31. März – erreichte der Auftragseingang 114,9 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 31,1 Millionen Euro im Vergleich zum gleichen Zeitraum in 2020. Der Auftragsbestand erreichte dabei 217,5 Millionen Euro nach 122,9 Millionen im Vorjahr. „Insbesondere am Ausbau der Windenergie in China und anderen Regionen konnte Klingenberg partizipieren und damit seine Position im Segment Erneuerbare Energien stärken“, berichten die Geschäftsführer. Auch im Automobilbereich – besonders im Bereich E-Mobility – hätten signifikante Aufträge gewonnen werden können.

Die Zuversicht Infolge der Flutkatastrophe verzeichnete Klingelnberg im ersten Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres jedoch ein negatives Betriebsergebnis von 40 Millionen Euro, der Nettoverlust beträgt 42,9 Millionen Euro. „Bis zum Eintritt der Überflutungskatastrophe war Klingelnberg auf einem guten Weg, den angestrebten Gewinn im hohen einstelligen Millionenbereich zu erreichen oder gar zu übertreffen“, heißt es im Halbjahresbericht. Die Geschäftsführung ist sich allerdings sicher, dass das Unternehmen – nach jetziger Planung – den eingetretenen Schaden bilanziell im laufenden Geschäftsjahr verkraften wird. Zur Stärkung der Liquidität hat der Züricher Finanzdienstleister Credit Suisse eine Überbrückung von 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, für die die Familie Klingelnberg zur Hälfte bürgt.

Die aktuelle Lage Trotz der herausfordernden und anstrengenden zurückliegen Wochen ist Jan Klingelnberg hoffnungsfroh: „Heute, vier Monate nach der Flutkatastrophe, sind wir wieder zuversichtlich für die Zukunft von Klingelnberg.“ Die Fertigung und der Montagebetrieb liefen wieder. Und trotz der flutbedingten verlängerten Lieferzeiten entwickele sich der Auftragseingang der gesamten Gruppe weiter positiv. Der Auftragsbestand des Unternehmens liege derzeit so hoch wie niemals zuvor in der Unternehmensgeschichte.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die gesamte Führungsmannschaft arbeiten mit maximaler Kraft und vollem Einsatz an der Wiederherstellung des ,Normalbetriebs’, und Kunden und Lieferanten unterstützen nach Kräften“, berichtet der CEO. Es gebe also gute Gründe, von einem starken „Comeback“ des Unternehmens überzeugt zu sein. „Wir jedenfalls sind es und bedanken uns nicht zuletzt bei allen Beteiligten für ihren großartigen Einsatz“, sagt Klingelnberg und fügt an: „Klingelnberg ist wieder auf Kurs.“