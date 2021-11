Alternative zur Hückeswagener Seniorenfeier : Gewinner des Rätselspaßes des Seniorennetzwerks erhalten ihre Präsente

Hückeswagen Als Alternative zur ausgefallenen Seniorenfeier hatte sich das Seniorennetzwerk einen Rätselspaß ausgedacht. Jetzt wurden die Präsente an einige Gewinner überreicht.

Sie gehört für viele Senioren zu den liebgewonnenen Traditionen in der Schloss-Stadt – die Seniorenfeier im Gemeindezentrum Lindenberg. Aufgrund der Corona-Lage hatte die Stadt diese aber schon im Oktober abgesagt – und gleichzeitig eine Alternative geboten: Weil die Stadt mit den Menschen über 80 Jahren in Verbindung bleiben will, hatte Bürgermeister Dietmar Persian einen Brief an alle etwa 1150 Hückeswagener in diesem Alter geschrieben, dem ein zweigeteiltes Preisrätsel des Seniorennetzwerks Hückeswagen – ein Silben- und ein Bilderrätsel – hinzugefügt worden waren. Jetzt wurden die Preise von Elisabeth Müller vom Seniorennetzwerk an einen Teil der Gewinner überreicht.