Feier war deutlich günstiger : KDG-Abiturienten spenden 6300 Euro

Jutta Jansen, Ria van der Vlied (Pusteblume und Löwenzahn), Gabi Wettläufer (Tierheim) und Ulrike Freund (KDG-Förderverein; vorne, v.l.) freuen sich über die großzügigen Spenden. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Der Förderverein Kinderpalliativmedizin Löwenzahn und Pusteblume, das Tierheim Wesel und der Förderverein des Konrad-Duden-Gymnasiums freuen sich sehr über jeweils 2100 Euro. Alle können das Geld derzeit gut gebrauchen.

Groß ist die Freude beim Weseler Tierheim, beim Förderverein des Konrad-Duden-Gymnasiums und beim Verein Löwenzahn und Pusteblume: Denn alle können sich kurz vor Beginn der Adventszeit über ein vorzeitiges Geschenk freuen. Jeweils 2100 Euro werden in diesen Tagen auf den Spendenkonten der drei Organisationen eingehen. Das Geld kommt übrigens von den KDG-Abiturienten. Natürlich hat die lobenswerte Aktion eine Vorgeschichte.

Noch bis Mitte Mai sah es aufgrund der seinerzeit hohen Inzidenzwerte so aus, als müssten die Abiturienten wegen der Corona-Pandemie auf eine würdige Abschlussfeier wenige Wochen später verzichten. Dennoch blieb das Planungskomitee, zu dem neben Schülervertretern auch die Schulleitung und einige Eltern gehörten, stets optimistisch. Und so kam es, dass dank guter Planung der Schulabschluss am 18. Juni doch noch gebührend gefeiert werden konnte – bei schönstem Wetter, mit Bühne, Leinwand, Fotografenteam und eigens organisiertem Getränkeausschank.

Geld für die Abschlussfeier war bereits 2019 eingesammelt worden. Da sich aber die im Vorfeld sonst üblichen zusätzlichen Einnahmequellen – etwa die so beliebten Abi-Vorfeiern oder der Kuchenverkauf während der Elternsprechtage – nicht realisieren ließen, blieb für die Schüler auch die finanzielle Planung schwieriger als sonst. Um keinesfalls durch Auslagen in ein Minus zu geraten, wurde am Abend des großen Tages ein kleines Eintrittsgeld eingesammelt.

Längst sind die Abiturienten in Ausbildung, Studium oder Praktika unterwegs. Die Abi-Feier liegt nun schon fast fünf Monate zurück. Doch erst jetzt, nach Eingang der letzten Rechnungen, konnte endlich auch ein finanzieller Schlussstrich unter die Schulzeit gezogen werden.

Es stellte sich heraus, dass die Abiturfeier auf dem KDG-Schulhof am Ende deutlich günstiger wurde, der finanzielle Puffer durch die Eintrittsgelder großzügig bemessen war und einige Gäste großzügig ein paar Euro mehr gezahlt hatten. Am Ende gab es ein Plus in Höhe von 6313 Euro. Doch was tun mit dem Geld? Das Organisationskomitee kam zu dem Schluss, die Summe drei sozialen Projekten in Wesel zur Verfügung zu stellen.

Bei der symbolischen Übergabe von jeweils 2100 Euro, an der jetzt auch die Abiturienten Celina Lackermann, Noah-Elia Wegner und Leonard Hegmann teilgenommen haben, zeigten sich die Beschenkten mehr als dankbar. „Ein Teil des Geldes werden wir für unsere Wunschbaumaktion nutzen, bei der 19 Familien aus dem Kreis Wesel an einer gemütlichen Adventsfeier auf dem Schulte-Drevenacks Hof in Drevenack teilnehmen werden“, sagt Jutta Jansen vom Verein für Kinderpalliativmedizin. Gabi Wettläufer vom Weseler Tierheim benötigt das Geld, „um beispielsweise größere Operationen von Katzen zahlen zu können“. Und Ulrike Freund vom KDG-Förderverein möchte einen Großteil des Geldes für die Umgestaltung der Schul-Cafeteria nutzen, die seit 31 Jahren besteht.