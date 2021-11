Hilfe für Flut-Opfer : Ein paar Tage Erholung nach der Katastrophe

Kerstin Taube (l.) konnte in Labbeck mit ihrem Hund mal ausspannen. Lenja, Thorsten und Sabine Kretschmer (v.l.) stellten dazu ihre Ferienwohnung kostenlos zur Verfügung. Foto: AO Foto: AO

Xanten/Sonsbeck Eine Frau aus Dernau im Hochwassergebiet konnte in Labbeck am Niederrhein eine Woche lang kostenlos neue Kraft tanken. Familie Kretschmer stellte dafür ihre Ferienwohnung zur Verfügung. Nachahmer werden gesucht.

Es gibt Bilder, die gehen einem nicht mehr aus dem Kopf. So geht es auch Amin Overfeld. Der 29-jährige Xantener gehört zu den vielen Freiwilligen, die sich nach dem 14. Juli, Tag der verheerenden Flutkatastrophe, auf den Weg ins Ahrtal gemacht haben – und noch immer machen, um den Menschen dort zu helfen, die durch die Wassermassen fast alles verloren haben: ihr Haus, ihr gesamtes Hab und Gut. Als er in den Medien die ersten Bilder von der Katastrophe sah, stand für den Chemikanten fest: „Wir müssen helfen, auch wenn wir die Menschen nicht kennen“.

Eine Woche später packte er sein Auto voll mit Schaufeln, Eimern, Gummistiefeln, Kärcher, Stromkabeln, einem Bautrockner und weiterem Arbeitsgerät, das ihm Verwandte, Freunde und Bekannte zur Verfügung gestellt hatten. Mit seiner Freundin Viktoria Schless (24) fuhr er ins Ahrtal, um dort dem Vater (84) von Alexandra Weiler, Freundin seiner künftigen Schwiegereltern, zu helfen. Der wohnte in Ahrweiler in einem Haus direkt am Marktplatz, konnte sich gerade noch ins erste Obergeschoss retten. Die Wassermassen hatten das komplette Erdgeschoss unterspült.

Info Jede Unterstützung ist willkommen Die Flut Mitte Juli zog ein Starkregengebiet über den Westen Deutschlands. Aus kleinen Flüssen wurden reißende Ströme, die ganze Orte zerstörten. Die Folgen 135 Menschen sind ums Leben gekommen, Tausende wurden obdachlos. Im Landkreis Ahrweiler sind durch die Flut mindestens 467 Gebäude mitgerissen worden, darunter 192 Wohnhäuser. Hilfe Wer den Menschen im Ahrteil helfen und ihnen eine kurze Auszeit in einer Ferienwohnung ermöglichen möchte, kann sich an Alexandra Weiler (0152 34154358) wenden.

Als sie dort ankamen, trauten die beiden ihren Augen nicht: Der ganze Keller des Vaters von Alexandra Weiler war voller Schlamm. „Wir haben zu viert angefangen, den Keller zu entschlammen – kurze Zeit später waren wir 14 Leute.“ Junge Leute seien gekommen, hätten sich Schaufeln gegriffen und angepackt. Einfach so, ohne zu fragen.

Beim Aufräumen nach der Flutkatastrophe: Mittendrin ist Viktoria Schless aus Xanten zu sehen, die mit ihrem Partner Amin Overfeld zum Helfen in das Flutgebiet gefahren war. Foto: AO

Zwei Tage war das junge Paar aus Xanten in Ahrweiler, hat in einer der drei Ferienwohnungen übernachtet. Die gehören Freunden seiner Schwiegereltern und liegen einen Kilometer entfernt in Lorsdorf. Dort hatten sie schon zwei Familien Unterschlupf gewährt, die durch die Flut alles verloren haben. „Die unfassbare Solidarität“ hat Amin Overfeld besonders tief beeindruckt. Und die Jugend, sagt er, die sei wahrlich nicht so schlecht wie ihr Ruf: „Da kamen wildfremde junge Leute, zogen von Haus zu Haus und boten ihre Hilfe an.“

Wieder zu Hause, hat er seinem Arbeitskollegen Thorsten Kretschmer von seinen Erlebnissen erzählt – und der zögerte keine Sekunde, bot an, einer betroffenen Familie für eine Woche kostenfrei seine Ferienwohnung auf einem Bauernhof in Labbeck (Thiergarten) zur Verfügung zu stellen. Damit sie mal Luft holen, Abstand gewinnen, für einen Moment das Erlebte, wenn auch nicht vergessen, so aber doch verdrängen können. Amin Overfeld rief Alexandra Weiler an. Die vermittelte eine Frau, die dringend mal raus müsse aus Dernau, einem der Orte an der Ahr, in dem nichts mehr so war wie vor der großen Flut.

Kerstin Taube (49) ist diese Frau, die mit Hund Franzi Anfang Oktober eine Woche in der Ferienwohnung in Labbeck Ruhe finden und auftanken konnte. „Wir sind komplett abgesoffen“, berichtet sie. Dann sprudelt es aus ihr heraus: „Unser kleines Häuschen stand an einer sehr schmalen Straße. Es war unheimlich laut durch die Wassermassen. Autos schwammen an uns vorbei. Ab 22 Uhr konnten wir zusehen, wie das Wasser stieg, sekundenschnell, immer höher, bis in die erste Etage. Überall Wasser, durch leer gelaufene Öltanks kontaminierter Schlamm. Mein Freund und ich haben Hund und Katze geschnappt, sind ins zweite Obergeschoss gelaufen. An Schlaf war überhaupt nicht zu denken. Wir haben einfach nur funktioniert, uns überlegt, wie wir den 28 Kilogramm schweren Hund aufs Dach bekommen, sollte das Wasser weiter steigen.“

Tat es gottlob nicht. Am Mittag des nächsten Tages konnten Kerstin Taube und ihr Freund Christopher mit Hund und Katze ihr Heim in Dernau verlassen. Ein Zurück gibt es nicht: Das Haus ist unbewohnbar geworden, muss abgerissen werden. Beide haben inzwischen eine neue Wohnung gefunden. „Das waren Zustände wie im Krieg“, sagt Kerstin Taube. Sie ist dankbar, dass sie in Labbeck auftanken konnte. Ihr Freund konnte aus beruflichen Gründen leider nicht mitfahren, aber Hund Franzi war bei ihr. Sie habe sich riesig gefreut, „dass es Menschen gibt, die einfach so ihre Räume zur Verfügung stellen“.

Amin Overfeld ist zwei Wochen nach seinem ersten „Einsatz“ mit einem Arbeitskollegen noch einmal nach Ahrweiler gefahren, um einer Frau und ihrem 18-jährigem Sohn zu helfen, die in Walprotzheim wohnen und deren Keller völlig verschlammt war. Auch hier ist der 29-Jährige beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Menschen. „Viele hatten selbst alles verloren, haben aber erst einmal bei denen mit angepackt, wo es noch was zu retten gab.“ Demnächst wollen Amin Overfeld und seine Freundin Viktoria Schless wieder nach Ahrweiler fahre, um dem Freund ihrer Schwester zu helfen. Der hatte Glück im Unglück, wohnt in einem Haus an der Stadtmauer, die den Wassermassen Stand gehalten hat. Nur der Keller ist voll gelaufen.

