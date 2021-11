Sascha Thamm und Marian Heuser im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : Zwei Slam-Poeten in Wechselwirkung

Zwei Slam-Poeten in Wechselwirkung

Sascha Thamm und Marian Heuser stehen am Samstag auf der Bühne des Kultur-Hauses Zach. Foto: Picasa

Hückeswagen Die beiden Poetry-Slamer Sascha Thamm und Marian Heuser gastieren am 20. November im Kultur-Haus Zach. Die Zuschauer erwartet „ein Frontalangriff auf die Lachmuskeln“.

Muss eine Lesung immer ruhig und besinnlich sein? Stefan Noppenberger vom Trägerverein des Kultur-Hauses Zach meint: „Nein!“ Dabei verweist er auf den Remscheider Sascha Thamm und den Münsteraner Marian Heuser, die zusammen am kommenden Samstag als erfahrene Slam-Poeten eine abwechslungsreiche Mischung aus Sprachwitz, Poesie, Alltagswahnsinn und Nachdenklichkeit auf die Bühne im oberen Island bringen werden. Bei dem Programm „Duales Denken – zwei Slam-Poeten in Wechselwirkung“ erwartet die Zuschauer ein Frontalangriff auf die Lachmuskeln, bei dem die Ernsthaftigkeit trotzdem nicht zu kurz kommt.

Karten für diese Poetry-Veranstaltung gibt es im Vorverkauf zum Preis von zwölf Euro in der Bergischen Buchhandlung (Bahnhofstraße 8), bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta (Islandstraße 34) sowie online. An der Abendkasse kosten die Tickets 14 Euro. Bei dieser Veranstaltung gilt die 3G-Regel, darüber hinaus müssen die Besucher einen medizinischen Mundschutz beim Betreten des Kultur-Hauses Zach tragen, der dann am Platz abgenommen werden kann.