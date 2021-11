Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : „Dr. Mojo“ ist seine eigene Band

Hückeswagen Der Remscheider Musiker gastiert am 19. November wieder einmal im Kultur-Haus Zach. Das verspricht ein unterhaltsamer Abend zu werden.

Als „One-Man-Band“ ist „Dr. Mojo“ weit über die Grenzen des Bergischen bekannt. Schon mehrfach war der Remscheider, der mit bürgerlichem Namen Klaus Stachuletz heißt, in Hückeswagen zu Gast. Am kommenden Freitag gibt es ein Wiedersehen im Kultur-Haus Zach mit bekannten und beliebten Oldies, erdigem Blues, Balladen und Folksongs. Live und ohne elektrischen Verstärker präsentiert „Dr. Mojo“ ein abwechslungsreiches Programm mit unterhaltsamer Moderation. Zwischen den einzelnen Songs gibt es kurze Erklärungen zu den Texten, unterhaltsame Anekdoten und interessante Geschichten über die Songs und deren Interpreten.

„Dr. Mojo“ begann seine musikalische Karriere 1976 als Gründungsmitglied der „Armstrong Siddeley Skiffle Group“. Dann folgte ein zirka zehnjähriges musikalisches Intermezzo im Bereich der Country-Musik, wo er mit der „Armstrong Siddeley Country Band“ auf allen großen und kleinen Bühnen in NRW Erfolge feierte. 2001 ging es dann wieder zurück zu den Wurzeln als Mitbegründer der „Midnighttrain Skiffle Band“. Von 2006 bis 2016 folgten zahlreiche Auftritte als Duo unter dem Namen „Dr. Mojo“. Inzwischen ist er überaus erfolgreich mit seinen Solo-Programmen unterwegs. „Somit ist ein unterhaltsamer Konzertabend im Kultur-Haus Zach garantiert“, verspricht Noppenberger.

Karten zum Preis von zwölf Euro gibt es in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online. An der Abendkasse kosten sie 14 Euro. Bei dieser Veranstaltung gilt die 3G-Regel, darüber hinaus müssen die Besucher einen medizinischen Mundschutz beim Betreten des Kultur-Haus Zach tragen, der dann am Platz abgenommen werden kann.