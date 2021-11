Hochwasser-Katastrophe : Firma Hermsen aus Kleve hilft Flutopfern im Ahrtal

Kleve Die Sanitär-Experten waren entsetzt, wie groß die Not der Menschen rund um Ahrweiler jetzt, fünf Monate nach der Katastrophe, immer noch ist.

So kam das Engagement der Klever Handwerker zustande: Am 3. August war Hermsen-Mitarbeiter René Apel auf Facebook auf die Initiative „Heizungsbauer aus Leidenschaft“ und die Seite handwerkerhelfen.de gestoßen. Als er dort las, dass sich viele seiner Berufskollegen stark beim Wiederaufbau engagieren, fragte er seinen Chef, ob seine Firma sich nicht beteiligen wolle, und stieß bei Volker Hermsen sofort auf offene Ohren. „Mein Chef sagte sofort zu, zwei Heizungsanlagen zu spenden. Anfang September haben wir uns dann auf den Weg gemacht, um diese vor Ort zu installieren“, sagt René Apel.

In Ahrweiler habe sich dem Team aus Kleve Bilder der Verwüstung geboten. „Viele Brücken waren zerstört, ein Vorwärtskommen über reguläre Straßen war kaum möglich. Es sah wirklich schlimm aus“, erinnert sich Apel. An Allerheiligen machten sich insgesamt sieben Mitarbeiter in ihrer Freizeit erneut auf den Weg ins Ahrtal, um den Menschen zu helfen. Sie reparierten Heizungen, stellten die Elektrik in verschiedenen Häusern wieder her und halfen beim Einbau von Duschen. Die Handwerker aus Kleve zeigten sich erstaunt darüber, dass, so sagen sie, immer noch 3000 Haushalte im Ahrtal ohne Gasversorgung seien, sehr viele hätten immer noch keine funktionierende Heizung. Deshalb wollen sie auch weiterhin helfen: Die nächste Fahrt ins Ahrtal ist für Januar geplant.