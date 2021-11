Treffpunkt für Gruppen in Hückeswagen : Stadtbibliothek nimmt wieder Fahrt auf

In der ehemaligen Tuchmachervilla an der Friedrichstraße ist seit vielen Jahren die Stadbibliothek untergebracht. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Nach der Corona-Zwangspause sind die ersten Gruppen wieder aktiv. Auch die Zahl der Besucher steigt. Das war Thema auf der Jahreshauptversammlung des Freundeskreises der Stadtbibliothek.

Natürlich herrscht noch nicht wieder Normalbetrieb, aber immerhin geht der Betrieb in der Stadtbibliothek an der Friedrichstraße nach der Corona-Zwangspause langsam wieder los. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung des Freundeskreises der Stadtbibliothek am Montagabend deutlich. „Bis Anfang November waren in diesem Jahr nach dem Ende der Restriktionen 3667 Gäste in der Bibliothek – im Vorjahr waren es 5362“, berichtete Vorsitzender Dr. Axel Bornkessel. Seit dem Frühjahr ist das Haus an der Friedrichstraße wieder geöffnet.