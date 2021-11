Je 1500 Euro für 3-Städte-Depot und DLRG in Hückeswagen : Volksbank spendet nach Flut 32.500 Euro für Vereine 

Hückeswagen Nach dem Hochwasser im Juli hat die Volksbank im Bergischen Land eine Aktion für betroffene Vereine in der Region gestartet und danach insgesamt 32.500 Euro gespendet – datunter jeweils 1500 Euro für das 3-Städte-Depot und die DLRG in Hückeswagen.

Reinhard Schrage muss sich strecken, um auf die neu angebrachte Markierung hinzuweisen: Bis zum ersten Stock hatte das Hochwasser Mitte Juli am historischen Wipperkotten am Solinger Wupperufer. Fast vier Monate später sind die Folgen noch vielfach sichtbar, anderes – das zeigen die frisch verputzten Wände im Erdgeschoss des Fachwerkgebäudes – ist bereits repariert. Viele Spenden haben dies dem Förderverein Schleiferei Wipperkotten ermöglicht. Auch die Volksbank im Bergischen Land, die in Hückeswagen eine Filiale am Etapler Platz unterhält, hat 2000 Euro dafür gespendet – und insgesamt 32.500 Euro als Fluthilfe an Vereine in der Region weitergegeben.