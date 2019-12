Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Belastungen bei Klingelnberg

Hückeswagen Das erste Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahrs war für das Maschinenbau-Unternehmen ein schwieriges. Der Standort Hückeswagen ist aber nicht in Gefahr.

Die Nachrichten lässt erst einmal böse Erinnerungen an die Jahre 2003, 2009 und 2013 wach werden, als Klingelnberg in wirtschaftlich schwierigen Zeiten etliche Mitarbeiter entlassen hatte. Steht in der Folge für 2019 Ähnliches an? Zumindest nicht in Hückeswagen, so scheint es. Zwar blickt die Klingelnberg-Gruppe, weltweit führender Hersteller von Hochtechnologie im Bereich der Verzahntechnik wie eine Vielzahl von Branchen, auf ein schwieriges erstes Halbjahr 2019/2020 zurück – das Geschäftsjahr läuft immer vom 1. April bis 30. März. Aber während die Umsätze etwa in den Bereichen Kegelräder (minus sechs Millionen auf 35 Millionen Euro) und Präzisionsmesszenten (minus 9,1 auf 21 Millionen) rückläufig sind, sind sie in den Bereichen Stirnräder (plus 4,1 auf 22,8 Millionen) und Antriebtechnik (plus eine Million auf 5,9 Millionen) gestiegen. Das Plus bei den Stirnrädern ist vor allem auf die verstärkte Investition in Asien in die Windkraft zurückzuführen. Und im Bergbau wird zukünftig der Bedarf an Mineralien wie Kobalt und Lithium für den Bau von Batterien für steigende Investitionsbereitschaft sorgen, ist sich das Unternehmen sicher.