Stadtrat in Hückeswagen : Ideen fürs Schloss bleiben geheim

Hückeswagen Die Architekten-Entwürfe zur Nutzung des Schlosses werden im Januar vorgestellt.

Das alte Schloss ist schön und als wichtigstes Baudenkmal der „Hingucker“ in der Altstadt. Nur beim Reingucken hat es, abgesehen vom Heimatmuseum im Seitenflügel, rein gar nichts zu bieten. Daran wird sich auch nichts ändern, so lange es Rathaus und Hauptsitz der Stadtverwaltung ist. Aber muss das so bleiben? Das ist eine der wesentlichen Fragen, die im Prozess um das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) dringend zu klären sein werden.

Was sie an konkreten Ideen entwickelt haben, bleibt nun aber noch ein Geheimnis. Auf eine entsprechende Anfrage von CDU-Fraktionschef Christian Schütte gab Bürgermeister Dietmar Persian jetzt in der Ratssitzung inhaltlich keine Antwort. Er kündigte lediglich an, dass die Architekten-Entwürfe im Januar vorgestellt werden. Persian: „Und dann müssen wir uns eine Meinung dazu bilden, in welche Richtung es mit dem Schloss gehen kann.“ Auch die Verwaltung sehe jedenfalls das Schloss als „Anker-Projekt“ im gesamten ISEK-Prozess.