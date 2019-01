Weiterbildung: Klingelnberg stellt Schulungsprogramm für 2019 vor

Hückeswagen In unterschiedlichen Kursen bietet die Firma Klingelnberg ihren Kunden Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in den Fertigungstechnologien Fräsen, Schleifen, Läppen, Testen, Messen und Messerschleifen.

Auch 2019 unterstützt die Hückeswagener Firma Klingelnberg ihre Kunden mit einem Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Bereits seit mehr als zehn Jahren bietet das Unternehmen ein ausgewähltes Portfolio an Seminaren an, um Kunden bei der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu fördern. Die Schulungen finden überwiegend im Schulungszentrum Zürich am Hauptsitz der Unternehmensgruppe statt und richten sich an eine breite Zielgruppe. Die angegliederte Vorführhalle mit einem großen Maschinenrepertoire erlaubt zusätzlich ein praxisbezogenes Lernen direkt an den Anlagen, heißt es in einer Pressemitteilung von Klingelnberg.