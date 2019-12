Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Weihnachtliche Harfenklänge ertönen im Kultur-Haus Zach

Hückeswagen Mit leisen Tönen zur Weihnachtszeit auf der gotischen Harfe des Mittelalters und der barocken „arpa doppia” will Tom Daun seine Zuhörer verzaubern.

So klappt es ganz bestimmt mit einer besinnlichen Einstimmung auf das Weihnachtsfest: Ein besonderes Konzert in der Adventszeit präsentiert Tom Daun am kommenden Samstag, 14. Dezember, 20 Uhr, im Kultur-Haus Zach. Mit leisen Tönen zur Weihnachtszeit auf der gotischen Harfe des Mittelalters und der barocken „arpa doppia” will Daun seine Zuhörer verzaubern und lässt sie den Lärm und Stress der Vorweihnachtszeit vergessen, heißt es in der Ankündigung von Stefan Noppenberger vom Trägerverein im Kultur-Haus Zach.