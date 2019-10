Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Klingelnberg auf Fachmesse vertreten

Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen

Der Kreisverkehr vor der Firma Klingelnberg: Das Hückeswagener Unternehmen ist in Detroit vertreten. Foto: Joachim Rüttgen

Hückeswagen Das Hückeswagener Maschinenbauunternehmen nutzt im Oktober eine Fachmesse in Detroit (USA) als Plattform für einen fachlichen Austausch auf Augenhöhe. Außerdem präsentieren die Gäste aus dem Bergische einige Neuheiten.

Die ehemals unter dem Namen „GearExpo“ bekannte US-Messe, jetzige „Motion + Power Technology Expo“ (MPT), findet vom 15. bis 17. Oktober in Detroit (USA) statt. Das Hückeswagener Maschinenbauunternehmen Klingelnberg nutzt diese Plattform ebenfalls für einen intensiven fachlichen Austausch auf Augenhöhe, berichtet Marketing-Leiterin Sandra Küster. Zum einen stehen den Messebesuchern ein Expertenteam für Fachgespräche zur Verfügung, zum anderen habe das Unternehmen mit dem Präzisionsmesszentrum P 26 und optischer Messtechnik eine „Technologie der Spitzenklasse“ am Start. Gleichzeitig stellt Klingelnberg seine Kompetenzen im „Non-Gear“-Bereich in den Fokus.