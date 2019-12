Stadtsportverband Hückeswagen : Beim Futsal sind schon Freundschaften entstanden

Hückeswagen Seit 20 Jahren freuen sich die Teams des Stadtsportverbandes und der Werkstatt Lebenshilfe auf den sportlichen Wettkampf.

Bereits zum 20. Mal kickten am Sonntag in der Halle der Hückeswagener Montanusschule Mitarbeiter der Wermelskirchener Werkstatt Lebenshilfe (WLH) und des Hückeswagener Stadtsportverbandes (SSV) gegeneinander um den Titel beim Futsal. Das ist die offizielle Bezeichnung des Weltverbandes FIFA für den Hallenfußball – abgeleitet vom südamerikanischen „Futebol de Salao“.

Ansonsten verlief das Turnier sehr kollegial und fair: Drei Teams – zwei von der WLH und eine vom SSV – spielten in Vor- und Rückrunde in Fünfer-Teams gegeneinander. Während die einen kickten, fieberten die anderen mit und gaben vom Spielfeldrand aus Tipps. Dabei setzten sich die Teams aus Betreuern und Männern der Lebenshilfe zusammen. „Für sie ist es jedes Jahr ein besonderer Moment, da sie in ihrem Alltag häufig unter sich bleiben, bedingt durch die Arbeit in der Lebenshilfe und das Leben in Wohnheimen. Das gilt auch für die Mitarbeiter des SSV. Viele von ihnen haben kaum Kontakt zu Menschen mit Behinderungen, aber gerade dieser selbstverständliche Umgang ist so wichtig“, meint Kietzmann.