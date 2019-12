Weihnachtsmarkt in Hückeswagen : Mitsingkonzert im Regen vorm Schloss

Weihnachtsmarkt in Hückeswagen

Hückeswagen Der Hüttenzauber ist eröffnet. Mit einem Mitsingkonzert im strömendem Regen vor dem Schloss und dem traditionellen Fackelzug startete der Hückeswagener Weihnachtsmarkt.

(rue) Premiere zum Hüttenzauber: Erstmals wurde der Hückeswagener Weihnachtsmarkt am frühen Freitagabend nicht nur mit einem Fackelzug eröffnet, sondern auch durch ein Mitsingkonzert vor der Kulisse des Schlosses. Hans-Peter Danielsen stimmte trotz strömenden Regens Weihnachtslieder aus dem Rathaus an, dazu spielte der Posaunenchor Scheideweg. Eigens dazu hatte der Stadtmarketingverein Liederheftchen verteilt und sorgte somit für eine mal etwas andere Einstimmung auf den Hüttenzauber, der bis Sonntagabend hunderte Besucher in die Schloss-Stadt locken wird. Öffnungszeiten Samstag, 11 bis 21 Uhr; Sonntag, 11 bis 20 Uhr (verkaufsoffener Sonntag der Werbegemeinschaft von 13 bis 18 Uhr), Wo Bahnhofstraße, Wilhelmplatz, Islandstraße, Waidmarktstraße. foto: jürgen moll