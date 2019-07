Sportereignis in Hückeswagen : Hückeswagener erreichen Platz zwei beim 1. Bergischen Schul-Cup

Diese Trophäe macht was her – am Wochenende ging es um den Wanderpokal des Bergischen Schul-Cups. Foto: Susanne Katterwe

Hückeswagen Den Sieg holte sich das Team des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums aus Remscheid.

Zum ersten Mal wurde vom Hückeswagener Berufskolleg in Kooperation mit dem SSV Bergisch Born der Bergischen Schul-Cup ausgetragen. Sieben Schulen aus der Region mit Teams von sieben Spielern nahmen daran Teil. Gespielt wurde wie üblich: Zwei Gruppen in der Vorrunde, dann ging es im K.o.-Runden Verfahren um den Einzug ins Finale. Die einzelnen Spiele dauerten jeweils zweimal zehn Minuten. Im Halbfinale traten sich schließlich die Hauptschule Hückeswagen, die EMA und zwei Burscheider Schulen gegenüber, die alle gleichermaßen das Potenzial zum Sieg hatten. Um allen möglichst die gleichen Chancen zu geben, sollten die Spieler ungefähr im gleichen Alter sein, und so war das Turnier auf die neunten und zehnten Klassen beschränkt. Die Auszubildenden das Berufskollegs spielten zwar auch mit, jedoch außer Konkurrenz.

Um ihre Teilnahme etwas spannender zu machen, hatten sie zuvor mit ihren Lehrern eine Wette abgeschlossen: Sollten sie alle Spiele gewinnen, würden sie am Ende des Tages ihre Lehrer mit kaltem Wasser nass machen dürfen, wenn nicht umgekehrt. Letztlich endete es in einer großen Wasserschlacht, bei der keiner trocken blieb. Auch sonst war die Stimmung ausgelassen – und dafür sorgten auch die Aktivitäten rund um das Spielfeld: Bubble-Fußball, DJ, Kicker, Torwandschießen und ein Tanzauftritt der Gruppe „The real me“, die kürzlich den zweiten Platz bei der Deutschen Meisterschaft im StreetDance belegt hatten. Das Berufskolleg hatte sich einiges einfallen lassen. „Wir sind vor allem auch dem SSV Bergisch Born sehr dankbar, ohne die Hilfe wäre das alles gar nicht möglich“, freut sich Heinz Dörpinghaus, der stellvertretende Schulleiter des Berufskollegs. Am Ende musste er selber auch auf den Platz, denn im All-Star Spiel, hieß es „Lehrer gegen Ehemalige“, also gegen das Team der Alumni- Allstars.