Unternehmen in Radevormwald : Azubis im Hückeswagener Kinderdorf

Hochkonzentriertes Arbeiten: Arian Khatibi (l.) und Carolin Biesenbach, Auszubildende beim Rader Gebäudetechnikspezialisten Gira, staunten nicht schlecht, mit welcher Ernsthaftigkeit und welch großem Engagement die Kinder in der Glaserei des Kinderdorfs zu Werke gingen. Foto: HüKiDo

Radevormwald/Hückeswagen Vier Nachwuchskräfte des Gebäudetechnikspezialisten Gira aus Radevormwald machten beim Hückeswagener Kinderdorf mit. Zwei Tage lang unterstützten sie die Betreuer bei verschiedenen Aktivitäten mit den Kindern.

„Als Kind hätte ich mich sehr gefreut, wenn es schon damals so ein tolles Angebot wie das Kinderdorf Hückeswagen gegeben hätte.“ Carolin Biesenbach, beim Gebäudetechnikspezialisten Gira Auszubildende im zweiten Ausbildungsjahr, ist ganz begeistert von der zweiwöchigen Ferienbetreuung in der Nachbarstadt für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren Die angehende Industriekauffrau gehörte zu einer Gruppe von insgesamt vier Nachwuchskräften des Technologieunternehmens aus Radevormwald, die in diesem Jahr das Kinderdorf an zwei Tagen als Betreuer unterstützt haben.

Bereits 2018 hatten sich Gira-Auszubildende in dem einzigartigen Ferienprojekt engagiert. Denn es gehört beim familiengeführten Mittelständler seit langem zum Ausbildungskonzept, das soziale Engagement seines Nachwuchses und die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung zu fördern. Dementsprechend hatte Gira auch dieses Jahr wieder eine Helferin und drei Helfer für den Einsatz in Hückeswagen abgestellt.

Info 200 Kinder dabei beim sechsten Kinderdorf Betreuung 120 Helfer kümmerten sich um 200 Kinder bei der sechsten Auflage des Kinderdorfs im Brunsbachtal. Dazu gehörten auch die Gira-Azubis. Zeitraum Die Aktion, bei der Kinder im Hückeswagener Brunsbachtal das Leben in einem Dorf simulieren, fand vom 22. Juli bis zum 2. August statt.

„Ohne diese freiwillige Unterstützung von außen könnten wir unsere Ferienaktion gar nicht anbieten“, sagte die Hückeswagener Stadtjugendpflegerin Andrea Poranzke, die mit ihrem Team das Kinderdorf in diesem Sommer bereits zum sechsten Mal organisierte. Schließlich bevölkerten vom 22. Juli bis 2. August an die 200 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren das Kinderdorf im Brunsbachtal.

Dabei legten die Organisatorin großen Wert darauf, möglichst allen Kindern, unabhängig von Herkunft, familiärer Einkommenssituation und etwaigen körperlichen oder geistigen Handicaps, eine Teilnahme zu ermöglichen. Dieser inklusive Ansatz kam auch bei den Auszubildenden sehr gut an – ebenso wie das Konzept, die Kinder das Dorfleben nahezu komplett selbst in die Hand nehmen zu lassen und ihnen die Gelegenheit zu geben, sich selbst und ihre Talente auszuprobieren. „Die Kinder lernen hier wirklich etwas fürs Leben, denn in ihrem Dorf geht es fast genauso zu wie im Alltag eines Erwachsenen – eine echt coole Sache“, waren sich die angehenden Gira-Mechatroniker Arian Khatibi und Salomo Liedholz einig.

So gibt es im Hückeswagener Kinderdorf beispielsweise eine gewählte Bürgermeisterin, eine Polizei und mit dem „JuZe-Taler“ auch eine eigene Währung. Schließlich wird die in den 28 Werkstätten des Dorfs geleistete Arbeit entlohnt, damit sich die Kinder entweder kaufen können, was sie dort herstellen, oder ihr Einkommen auf die Kinderdorf-Bank bringen. „In jedem Fall verstehen die Kinder so, dass alles einen Wert hat“, sagte Lennart Klewinghaus, der beim Radevormwalder Mittelständler eine Ausbildung zum Industriekaufmann macht.

Angetan waren die Gira-Auszubildenden aber auch von dem Enthusiasmus, der Freude und dem großen Engagement, mit dem die Kinder zu Werke gegangen sind. „Alle waren mit großem Feuereifer dabei und begierig darauf, Dinge auszuprobieren, Neues zu lernen und sich Tipps zu holen“, berichtete Carolin Biesenbach. Etwa in der Glaserei, in der sie mit Arian Khatibi beim Bemalen und Bearbeiten von Glasplatten geholfen hat. Oder in der „Bogen-Butze“, in der Salomo Liedholz und Lennart Klewinghaus unter anderem beim Umgang mit der Feile oder bei der Arbeit mit der Schleifmaschine hier und da Hilfestellung gegeben haben.