Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen : Guter Start für Kinder- und Jugendleiterin

Hückeswagen Das Aufatmen in der Evangelischen Kirchengemeinde war groß, als mit Simone Muth endlich eine neue Kinder- und Jugendleiterin gefunden wurde. Seit September ist die 34-Jährige im Amt. Sie zieht jetzt ein erstes Zwischenfazit.

Gut zwei Jahre lang musste die Evangelische Kirchengemeinde in der Schloss-Stadt ohne einen festen Jugendleiter auskommen. 2017 hatte Carlos Chala seine Stelle aufgegeben, auch der Kinderleiter Samuel Heymann hatte im April dieses Jahres gekündigt. Lange Zeit hatte sich keine Lösung für diese Vakanz abgezeichnet. Da war die Erleichterung in der Gemeinde natürlich groß, als Pfarrer Martin Haupt-Schott im August verkünden konnte, dass mit Simone Muth eine neue Kinder- und Jugendleiterin gefunden wurde, die ihr Amt zum 1. September antreten würde.

Sie habe sich vom ersten Tag an in der Gemeinde sehr gut aufgenommen gefühlt. Auch die Zusammenarbeit mit den Pfarrern und dem Verein Zukunft Jugend sei sehr konstruktiv und gut. „Allerdings muss ich erst einmal herausfinden, wer genau wofür zuständig ist“, sagt die 34-Jährige und lacht. „Aber das ist ein ganz normaler Einarbeitungsprozess – und es wird immer besser. Mir wurde von Anfang an viel Vertrauen entgegengebracht.“ Bedingt durch die lange Vakanz vor allem der Jugendleiterstelle müsse sie zudem viel ordnen und sortieren. Sie blicke aber sehr positiv gestimmt in die Zukunft: „Wir gehen diesen Weg gemeinsam“, sagt sie mit Blick auf die Gemeinde. Ein neuer Flyer legt bereits ein deutliches Zeichen dafür ab, dass auf diesem Weg schon ein gutes Stück gegangen wurde. Zwar habe die Jungschar in der Zeit seit Heymanns Kündigung vertretungsweise weiter bestanden, eine feste Bezugsperson und Ansprechpartnerin sei indes sehr wichtig. „Die Jungschar trifft sich seit November immer freitags von 15.30 bis 17.30 Uhr im Gemeindezentrum Lindenberg. Das ist auch gut besucht, und die Aktivitäten sind dank des ehrenamtlichen Helferteams durchaus vielfältig“, sagt Simone Muth.