Christlichen Veranstaltungsreihe „True Story“ in Hückeswagen „True Story“ – über Gott und die Welt

Die Evangelische Allianz Hückeswagen – der Verbund praktisch aller evangelischer Gemeinden in der Schloss-Stadt – hat erstmals zur Veranstaltungsreihe „True Story“ eingeladen. „Das ist ein Veranstaltungsformat des christlichen Vereins proChrist aus Kassel, der in den sechs Wochen vor Ostern in Deutschland sowie in Österreich, der Schweiz und sogar Namibia ausgerichtet wird“, erläutert Tobias Durau, der das Event in Hückeswagen organisiert.