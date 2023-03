Prozess am Amtsgericht Wipperfürth Raubüberfall am Wupper-Parkplatz lässt sich nicht rekonstruieren

Die Frau hatte den Nebenkläger im Oktober gegen 23 Uhr zum Wupper-Parkplatz nahe der Firma Pflitsch am Mühlenweg gelockt. Dieser war auch mit dem Auto gekommen und hatte im Wendehammer geparkt – mit dabei sein Cousin, der am Gericht als Zeuge aussagte. „Wir haben uns öfter verabredet, um eine zu rauchen“, sagte der 25-jährige Remscheider aus. Plötzlich sei ein weiteres Fahrzeug gekommen und habe sich hinter das Auto gestellt. „Mein Cousin ist ausgestiegen. Dann habe ich gesehen, wie zwei Männer ihn an den Armen und Beinen zur Wupper trugen. Später hat einer mit einer Pistole in die Luft geschossen“, gab der Zeuge weiter an. Er hätte unter Schock gestanden und am ganzen Körper gezittert. Die beiden Angeklagten sollen von dem Nebenkläger das Geld für die Abtreinbungspille und somit mindesten die 500 Euro zurückgefordert haben.