Schulen in Hückeswagen und Wipperfürth Corona hinterlässt Spuren an Schulen

Corona hat in so manchem Bereich wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Wobei das grundsätzlich nicht immer schlimme Auswirkungen hatte – man denke etwa an die schnellen Fortschritte, die die Digitalisierung in bestimmten Bereichen gemacht hat. Allerdings, wenn man dem Abschlussbericht über die Pandemie folgt, der vom Bundesfamilienministerium im Februar veröffentlicht worden wurde, hat Corona nicht nur „das Wohlergehen und das Wohlbefinden vieler Kinder und Jugendlichen beeinträchtigt“, sondern auch bereits vorhandene Defizite verstärkt. In den Hückeswagener Schulen sind diese Auswirkungen ebenfalls bemerkbar.