Ausstellung in Hückeswagen Kunst aus Freude am Zufall

Was sie antreibt, ist auch die Freude am Zufall. Denn wenn die Künstlerin anfangs vor der weißen Leinwand steht, weiß sie nie, welches Ergebnis am Ende dabei herauskomme. In ihrem Keller stehe ein „Rollwagen“ mit Malmaterialien, berichtet Silvia Maurer. Wenn sie ihren „Antonius“, wie sie ihn liebevoll nennt, jedoch in ihr Wohnzimmer holt, wird ihre Wohnung oft mehrere Wochen lang zum Atelier.