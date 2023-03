Silke Lemmen Das erste Ehrenmitglied der Hückeswagener Jugendfeuerwehr

Das Fotobuch bringe nun viele Erinnerungen hoch, nicht nur an die eigene Jugendzeit. Sondern auch an die vielen Höhepunkte – und die wenigen Tiefpunkte – ihrer Zeit in der Jugendfeuerwehr. „Die Jugendlichen selbst haben sich in den vergangenen 30 Jahren kaum verändert, es sind die äußeren Einflüsse“, blickte sie zurück. „Wir hatten starke und schwächere Zeiten, was die Beteiligung der Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr angeht. Aber sie sind immer gleich gut, verlässlich und engagiert gewesen.“ Höhepunkte seien immer die Ferienfahrten gewesen – zum Segeln, nach Etaples oder in die Niederlande. „Das schweißt zusammen. Auch die Zeltlager und die Freundschaft mit den Kameraden in Königs Wusterhausen gehört zu den tollen Erinnerungen.“