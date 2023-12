Offener Adventskalender in Hückeswagen Unterstützung bei der Planung gewünscht

Es war der bislang umfangreichste Offene Adventskalender. 2015 organisierte Irmgard Hannoschöck die erste Veranstaltungsreihe – in diesem Jahr waren es 35 Termine, die zwischen dem Auftakt am 1. und dem Abschluss am 18. Dezember im ganzen Stadtgebiet veranstaltet wurden. Erstmals wurde Irmgard Hannoschöck bei der Planung unterstützt – die Hückeswagenerin bekam organisatorische Hilfe von Monika Schieren. „Aber ich bin auch sehr dankbar für die Unterstützung und Förderung der Kreissparkasse Köln und der BEW, die uns finanziell gesponsert haben, so dass wir wieder die Flyer drucken und das riesige Plakat im Schaufenster von Christoph Winkler aufhängen konnten“, sagte Irmgard Hannoschöck.