Besondere Ehre für Uwe Ufer Ehemaliger Bürgermeister wird Professor

So stressig seine Ämter auch sein mögen, eines lässt sich der 57-Jährige seit den 90er Jahren nicht nehmen: An Freitagabenden und Samstagen unterrichtete er als Dozent an verschiedenen Hochschulen für öffentliches Recht und Betriebswirtschaft zum Thema „Unternehmensführung in Non-Profit-Organisationen“. „Das habe ich auch in meiner Zeit als Bürgermeister von Hückeswagen getan“, erzählt Ufer. Immer außerhalb der Arbeit. Warum? „Weil es mir Freude macht.“ Auch als kaufmännischer Vorstand der Diakonie Michaelshoven ist er am Wochenende regelmäßig in der Technischen Hochschule Köln, „um junge Leute nach vorne zu bringen“.